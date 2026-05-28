La ermita de Sant Josep i la Creu de Serra recupera su esencia con una nueva intervención

El Ayuntamiento de Serra finalizará de las obras de rehabilitación de la ermita de Sant Josep y la Cruz, uno de los espacios patrimoniales más emblemáticos del municipio, con una subvención de la Generalitat Valenciana. La intervención cuenta con una inversión total de 65.808 euros, que permitirá culminar los trabajos de recuperación de este edificio bien de relevancia local.

Las actuaciones previstas consistirán en la rehabilitación de los revestimientos interiores y de la fachada principal, la reposición de carpinterías interiores y exteriores y la ejecución de un falso techo en la sacristía. Además, de trabajos de pintura y restauración de los aspectos estéticos del inmueble, así como la renovación de la instalación eléctrica, luminarias y equipamientos.

Se trata de una intervención centrada en los aspectos estéticos y de conservación del edificio, después de la actuación de consolidación estructural realizada a finales de 2024 con fondos propios del consistorio. Durante aquella intervención se consolidaron los muros, repararon las grietas y actuar sobre la cubierta, solucionando así las causas de las humedades y estructura del edificio.

"Forma parte de nuestra identidad y de nuestra historia”

La alcaldesa de Serra, Alicia Tusón, ha valorado muy positivamente “la voluntad del equipo de gobierno en la recuperación y conservación del patrimonio monumental, porque forma parte de nuestra identidad, de nuestra historia y también de la memoria colectiva del pueblo”.

Tusón ha destacado que “con esta nueva fase se completará definitivamente la rehabilitación de una ermita muy querida por todos los vecinos y vecinas de Serra”. Así mismo, ha recalcado que “estamos a la espera de que la dirección general de patrimonio dé el informe favorable para poder empezar las obras”.

Interior de la ermita de Sant Josep i la Creu. / A. Serra

Construcción de 1894

La ermita de Sant Josep y la Creu es una construcción sencilla de 1894 que a la cumbre de un tozal corona el singular calvario, construido también al siglo XIX, un paseo de inigualables caminos y vistas sobre muros de piedra en seco. La ermita está situada junto a la torre árabe del s. XII restaurada por el consistorio en los últimos años.