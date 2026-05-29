Llíria respalda al profesorado valenciano y exige a la Generalitat reabrir la negociación educativa

El pleno del Ayuntamiento de Llíria ha aprobado una moción de apoyo al profesorado valenciano y en defensa de una educación pública “digna, inclusiva, de calidad y en valenciano”. La iniciativa, presentada conjuntamente por Compromís-MOVE y PSPV-PSOE, salió adelante con los votos favorables de ambas formaciones, mientras que PP y Vox votaron en contra.

La concejala de Educación, Juani García, defendió durante el debate la necesidad de respaldar las demandas del colectivo docente ante una situación que, según señaló, “afecta directamente a la calidad educativa y a las oportunidades de futuro de miles de niños y niñas”.

La edil recordó además que “la educación pública es una herramienta fundamental para construir una sociedad más justa, cohesionada y con igualdad de oportunidades”, insistiendo en la importancia de que las administraciones prioricen la inversión educativa y refuercen los recursos destinados a los centros públicos.

Medidas concretas

La moción aprobada reclama medidas concretas como la reducción de ratios por aula, el incremento de las plantillas docentes y del personal especializado de atención a la diversidad, así como la mejora de las infraestructuras educativas y la climatización adecuada de los centros escolares.

El texto también pone el foco en la carga burocrática que asume actualmente el profesorado y reclama agilizar las sustituciones para evitar que el alumnado se vea perjudicado por la falta de personal. Del mismo modo, la iniciativa apuesta por reforzar la protección y promoción del valenciano como lengua propia y vehicular del sistema educativo.

Juani García subrayó durante su intervención que “el profesorado desarrolla una tarea esencial para el conjunto de la sociedad” y defendió que “es necesario que las administraciones competentes escuchen sus demandas y retomen el diálogo para llegar a acuerdos que permitan mejorar las condiciones de trabajo y la calidad de la enseñanza pública”.

"Reabrir de manera inmediata una negociación efectiva"

Con esta moción, el Ayuntamiento de Llíria muestra su respaldo a la comunidad educativa valenciana e insta a la Generalitat Valenciana y a la Conselleria de Educación a reabrir “de manera inmediata” una negociación efectiva con la representación sindical del profesorado.

La propuesta aprobada reafirma además el compromiso del consistorio con una educación pública accesible y de calidad, reconociendo el papel que desempeñan tanto los centros educativos como sus profesionales en el desarrollo social y educativo del municipio.