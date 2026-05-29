Loriguilla prioriza el Centro de Día y aparca temporalmente La Lonja

El Ayuntamiento de Loriguilla ha decidido dar prioridad a la construcción del futuro Centro de Día con financiación municipal, dejando en pausa temporalmente la ejecución de La Lonja, el proyecto de edificio multiusos pensado para usos deportivos, culturales, asociativos y vecinales.

La alcaldesa de Loriguilla, Montse Cervera, ha explicado que el consistorio ha trabajado durante meses de manera simultánea en ambas iniciativas, consideradas estratégicas para el desarrollo del municipio.

“Nunca hemos dejado de trabajar ni en la Lonja ni en el Centro de Día. Ambos proyectos son importantes para Loriguilla y ambos representan una forma de construir futuro para nuestro pueblo”, ha señalado.

Reforzar la conciliación familiar

El futuro Centro de Día tiene como finalidad reforzar la conciliación familiar, mejorar la atención a las personas mayores y ofrecer un recurso esencial para numerosas familias de la localidad.

“Hablar del Centro de Día es hablar de nuestros mayores. De las personas que levantaron este pueblo y merecen que ahora estemos a su lado con hechos y no solo con palabras”, ha afirmado la alcaldesa.

Según ha detallado el equipo de gobierno, el ayuntamiento estudió inicialmente la posibilidad de ejecutar el Centro de Día a través de la subvención autonómica destinada a este tipo de infraestructuras. Sin embargo, tras analizar los plazos reales de ejecución de la obra, se concluyó que resultaba técnicamente imposible cumplir con los tiempos exigidos.

Equipo de gobierno de Loriguilla. / A. Loriguilla

Fórmula de concesión demanial a largo plazo

Ante esta situación, la alcaldesa mantuvo reuniones con varias empresas especializadas en la gestión de Centros de Día para estudiar una fórmula de concesión demanial a largo plazo, mediante la cual las empresas asumieran la construcción y posterior gestión del servicio.

No obstante, las compañías consultadas descartaron hacerse cargo de la ejecución de las obras y mostraron únicamente interés en optar a una futura licitación para gestionar el servicio una vez el edificio estuviera construido.

“Llegados a este punto, teníamos que tomar una decisión responsable. Y vimos algo muy claro: si queríamos que el Centro de Día fuese una realidad cuanto antes, el Ayuntamiento tenía que dar un paso al frente”, ha explicado Montse Cervera.

Por ello, el gobierno municipal llevó la pasada tarde al pleno la cancelación de la firma del contrato de La Lonja con el objetivo de destinar esos recursos municipales al impulso del Centro de Día.

Desde el consistorio también han querido lanzar un mensaje de tranquilidad sobre el futuro de La Lonja, asegurando que el proyecto no queda descartado.

"La Lonja no se pierde"

“La Lonja no se pierde. El proyecto está hecho y Loriguilla lo tendrá preparado para el futuro. Pero gobernar también significa saber priorizar y entender qué necesita el pueblo en cada momento”, ha señalado la alcaldesa.

Montse Cervera ha defendido finalmente que esta decisión responde a una manera de gobernar basada en la responsabilidad, el sentido común y la prioridad de las personas.

“Porque al final, gobernar no es elegir lo más fácil. Es elegir lo mejor para tu pueblo”, sentenciaba Cervera.