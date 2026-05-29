Nàquera aprueba su primera Relación de Puestos de Trabajo con un incremento salarial de más de 418.000 euros

El pleno del Ayuntamiento de Nàquera aprobó la primera Relación de Puestos de Trabajo (RPT) municipal, un instrumento del que el consistorio carecía hasta la fecha y cuya colaboración había sido una reivindicación histórica dentro de la administración local.

La propuesta salió adelante con los votos favorables del equipo de gobierno (VOX–PP) y la abstención de PSPV y UPdN. La aplicación de la nueva RPT supondrá un incremento salarial global para los trabajadores municipales de 418.653,68 euros.

Desde el ejecutivo local destacan que se trata de “un documento dinámico”, que contará además con una comisión de seguimiento encargada de evaluar su aplicación y proponer las correcciones o ajustes que resulten necesarios.

Durante el debate plenario, la concejala del PSPV, Rebeca Ibáñez, mostró su satisfacción por la aprobación del documento pese a justificar la abstención de su grupo. “Nos alegramos de llegar a este punto porque creemos que pone fin a una situación de desigualdad en una parte importante de los trabajadores del ayuntamiento”, afirmó.

Ibáñez señalo además que "no ha habido un acuerdo por unanimidad, un sindicato no ha estado a favor y dos sí", motivo por el cual defendió la abstención de su formación. La edil socialista añadió que “también por respeto a los que han manifestado su desacuerdo nuestro voto será abstención”, aunque insistió en que “estamos contentos de que se ponga una solución”.

Por su parte, el alcalde de Náquera, Iván Expósito, defendió el trabajo realizado durante los últimos años para sacar adelante la RPT. “Llevamos trabajando tres años sin parar y aquí tenemos la muestra concretamente en este tema, con los puestos de la casa”, aseguró.

El primer edil explicó además que “los sindicatos han estado informados en todo momento”. Las alegaciones se adjuntarán junto con el acuerdo plenario a cada trabajador “en caso de cualquier reclamación siguiendo la recomendación del gabinete jurídico y en coordinación con los sindicatos presentes”. Según indicó, “la ley no nos obliga a hacerlo respecto a las alegaciones, pero era bueno porque siempre se detectan fallos”.

“Había trabajadores municipales a 1.000 euros”

Expósito subrayó también la situación salarial existente antes de la elaboración de la RPT. “Había trabajadores municipales a 1.000 euros”, afirmó. Asimismo, destacó que “ha sido costoso pero necesario para vertebrar y jerarquizar al personal de la casa” y recordó que “la ley nos obliga a hacerlo y lo hemos hecho, años atrás ni se cumplió la ley ni había interés”.

"Casi un 40% de incremento de sueldo”

La concejala de Recursos Humanos, Annabella Furió, incidió igualmente en las desigualdades internas detectadas dentro de la plantilla municipal. “Lo que nos hemos encontrado es que había unas desigualdades brutales”, aseguró, llegando a señalar que “hay personas que van a recibir casi un 40% de incremento de sueldo”.

Furió explicó que el documento ha sido fruto de un largo proceso de negociación. “Se han hecho siete mesas y se han hablado todas las fichas de los trabajadores”, afirmó, añadiendo que “los propios trabajadores saben que no podemos recoger absolutamente todo porque tenemos un límite que marca Delegación de Gobierno”.

Sector de la escuela infantil

La responsable de Recursos Humanos señaló además que “a la mayoría de trabajadores se les aumenta el sueldo” y destacó especialmente la situación de la escuela infantil municipal, “un sector que lleva años perdiendo dinero”.

“Se ha hecho encaje de bolillos con esto”, manifestó Furió, quien describió el malestar existente dentro de la plantilla municipal. “Los compañeros venían muy quemados, había desigualdades brutales: gente que hacía el mismo trabajo cobrando distinto sueldo y otros con complementos”, indicó.

Según la edil, el objetivo principal de la nueva RPT ha sido “igualar y jerarquizar”, especialmente ante el crecimiento futuro de la administración local. “Va a haber mucho más personal en el ayuntamiento y tiene que haber un orden que dé coherencia al trabajo. Tres años nos ha costado, pero lo hemos sacado adelante”, concluyó.

Desde el gobierno municipal consideran además contradictoria la posición mostrada por algunos grupos de la oposición que, pese a haber manifestado públicamente su satisfacción por la consecución de la RPT, no respaldaron la propuesta con su voto favorable.

"Fin a una etapa"

A juicio del ejecutivo local, la aprobación de esta Relación de Puestos de Trabajo “supone poner fin a una etapa marcada por la falta de soluciones estructurales en materia de personal” y representa “un paso decisivo hacia un ayuntamiento más justo, ordenado, moderno y jerarquizado”.