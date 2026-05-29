Manifestación
Vecinos de Llíria convocan la tercera manifestación contra la planta de biogás por su impacto ambiental: "No nos damos por vencidos"
La Asociación Ciudadana Camp de Túria y la Serranía convoca una tercera manifestación el 14 de junio contra un proyecto que consideran sobredimensionado y perjudicial
La oposición vecinal a la planta de biogás y biometano proyectada en Llíria volverá a salir a la calle el próximo 14 de junio en una nueva manifestación convocada por la Asociación Ciudadana Camp de Túria y la Serranía. Será la tercera movilización organizada por la plataforma contra un proyecto que consideran sobredimensionado y perjudicial para el entorno.
El presidente de la asociación, Carlos Ruiz, asegura en declaraciones a Levante-EMV que cada vez más vecinos entienden los riesgos que denuncian tras las charlas y reuniones informativas impulsadas por el colectivo junto a científicos y expertos ambientales. Uno de los argumentos más repetidos por la plataforma es el volumen de tráfico asociado a la planta. Según Ruiz, la Declaración de Impacto Ambiental contempla hasta 128 camiones diarios relacionados con la actividad de la instalación.
Ruiz afirma que el balance entre beneficios y riesgos “es lo que deberían plantearse los vecinos”, enumerando entre las principales preocupaciones: "contaminación ambiental, olores, ruido y posible afectación al patrimonio y al entorno natural.
"El círculo no cierra"
Además, el colectivo cuestiona el modelo de “economía circular” que defiende la empresa promotora. “En Llíria no se genera esta cantidad de residuos, los traen de otro sitio. El círculo no cierra”, sostiene Ruiz, quien considera que el beneficio económico para el municipio sería mínimo, con apenas entre 12 y 15 puestos de trabajo.
La asociación también critica la falta de transparencia durante la tramitación del proyecto. Según explican, muchos vecinos conocieron la magnitud de la planta cuando "ya había terminado el periodo de alegaciones". “Parece que vayan a escondidas”, lamenta Ruiz, quien asegura que ni siquiera "la oposición municipal conocía todos los detalles del proyecto".
Desde la asociación recalcan que no se oponen a las energías renovables ni al biometano, pero consideran que este tipo de instalaciones deben ubicarse en zonas "donde realmente existan residuos suficientes para alimentarlas y donde el impacto sobre vecinos y entorno sea menor".
Pese al avance administrativo de la planta, la plataforma mantiene abierta la vía judicial y confía en que todavía pueda frenarse. “Nosotros confiamos en que sí que haya manera de paralizarlo. No sería la primera vez que un juez paraliza un proyecto de estos. No nos damos por vencidos”, afirma Carlos Ruiz.
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