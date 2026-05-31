«Esperamos que la Plaza Mayor pueda disfrutarse este verano»

¿Qué balance hace de estos meses de gestión y cómo ha cambiado su visión de Llíria durante este tiempo?

Ya son muchos años en la gestión municipal y no me pilla de nuevas. El balance es positivo. Estamos trabajando a medio plazo en un proyecto de legislatura, sobre todo en el plano de inversiones, y vamos cumpliendo a buen ritmo los retos que nos marcamos. Llíria es un municipio muy grande, con un término municipal extenso y, como ocurre en muchos ayuntamientos, con recursos limitados. Hay muchísimo trabajo, pero sabía perfectamente dónde me metía y que debía volcar toda la energía en los vecinos y vecinas.

¿Considera que su juventud juega a su favor o todavía existe cierto prejuicio hacia perfiles más jóvenes en política?

Creo que tiene puntos fuertes y débiles, como todo en esta vida. La Alcaldía de Llíria exige mucha energía y una dedicación muy intensa, y por mi edad y mi situación personal tengo capacidad para echar muchas horas y apretar mucho. Es verdad que todavía existe cierto prejuicio hacia las generaciones más jóvenes. Yo soy del 90 y, a veces, todavía se nos ve con la etiqueta de demasiado jóvenes para liderar. Pero reivindico una generación que ha vivido crisis económicas, que se ha formado muchísimo y que tiene mucho que aportar a la gestión pública.

Una de las actuaciones más visibles es la urbanización y peatonalización de la Plaza Mayor. ¿En qué punto están actualmente las obras y cuándo espera que puedan estar finalizadas? ¿Y la reconstrucción de los colegios?

Las obras van a muy buen ritmo y ya se está colocando pavimento. Estamos contentos porque es una actuación emblemática y necesaria. Hacía más de 40 años que no se intervenía en este entorno y creemos que, por el enclave en el que se encuentra, le vamos a sacar muchísimo partido. Esperamos que pueda disfrutarse completamente a finales de verano y que se convierta en un auténtico punto de encuentro para vecinos y vecinas. En cuanto a los centros educativos, el problema son los temas arqueológicos, que se están enquistando. Pedimos a la Conselleria que desbloquee la situación porque es una reivindicación histórica del Ayuntamiento y una infraestructura muy necesaria. Más allá de las reuniones que estamos y seguiremos manteniendo, hace falta mayor voluntad y agilidad.

El acceso a la vivienda es uno de los grandes problemas actuales, especialmente para los jóvenes. ¿Qué medidas piensa impulsar para facilitar que la gente pueda vivir en Llíria y no tenga que marcharse?

Dentro de nuestras competencias, que son limitadas, todos podemos aportar nuestro granito de arena. Estamos sacando suelo público municipal a subasta con condiciones favorables para facilitar el acceso a la vivienda a jóvenes menores de 40 años. Hemos empezado ya con algunas parcelas y seguiremos trabajando en esa línea. Aunque sea una gota de agua en el mar, creemos que es nuestra obligación actuar y seguir reivindicando para que el plan estatal de vivienda se materialice cuanto antes.

La planta de biometano ha generado bastante debate y controversia vecinal. ¿En qué situación se encuentra actualmente el proyecto? ¿Entiende las críticas y preocupaciones de parte de la ciudadanía respecto a esta instalación?

Cuando accedí a la Alcaldía, el proyecto ya estaba aprobado desde hacía un año y eso limita muchísimo el margen de maniobra del Ayuntamiento. Hemos consultado la situación jurídica y está claro que el Ayuntamiento prácticamente no tiene competencias para frenarlo. Lo que sí hemos hecho es una modificación puntual del Plan General para que ese terreno concreto deje de estar habilitado para este tipo de instalaciones y evitar que vuelva a repetirse una situación similar en el futuro. Entiendo perfectamente la preocupación vecinal, como ocurre con cualquier instalación industrial de este tipo. Pero también hay que ser conscientes de las competencias limitadas que tiene un ayuntamiento. Nosotros nos comprometimos a cambiar el planeamiento urbanístico y lo estamos haciendo. Además, hemos mantenido contacto con alcaldes de la comarca para pedir conjuntamente a la Generalitat que legisle sobre el control de estas industrias, las distancias respecto a núcleos urbanos y una regulación más estricta.

Llíria sigue teniendo una única línea de metro y el desdoblamiento es una reivindicación histórica. ¿Se ha avanzado realmente en algo durante este último año?

Es una reivindicación ya no solo de Llíria, sino de toda el área metropolitana y de la comarca del Camp de Túria. Llevamos muchos años liderando esa petición y debemos seguir insistiendo. No es una competencia municipal, pero es evidente que, con el crecimiento poblacional y económico de la zona, hacen falta mejores infraestructuras y conexiones de transporte.

A grandes rasgos, ¿piensa que la oposición está haciendo una labor constructiva o considera que predomina más la confrontación política?

Tengo un profundo respeto por los 21 concejales y concejalas de la corporación municipal. Creo que, en general, predominan más los puntos de entendimiento que la confrontación. Es cierto que echo de menos, en algunos temas, menos política y más decisiones de gestión, pero a grandes rasgos existe un clima de cordialidad y entendimiento institucional.

Para finalizar, ¿aspira a repetir como alcalde en las próximas elecciones?

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Estaré donde diga mi agrupación, que es quien me eligió. Si consideran que debo repetir, estoy dispuesto. Pero creo que este proyecto todavía no está acabado y que nos quedan años de trabajo muy apasionantes por delante.