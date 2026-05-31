Jaime Ruix, alcalde de la Pobla de Vallbona: "Soy joven y entiendo que pueda generar dudas"

Con solo 26 años, Jaime Ruix se ha convertido en el nuevo alcalde de la Pobla de Vallbona, de los más jóvenes de España y de la Comunitat Valenciana. Cercano, activo en redes sociales y con un discurso centrado en la gestión municipal y la proximidad con los vecinos y vecinas, afronta esta nueva etapa con el objetivo de "dejar un pueblo mejor" y demostrar que la juventud no es un impedimento para asumir responsabilidades.

Tiene 26 años y es uno de los alcaldes más jóvenes de España y de la Comunitat Valenciana. ¿Cómo fue ese momento de la investidura? ¿Qué sintió?

Fue un día muy especial, del sábado, un momento que ya sabía que iba a llegar desde hacía tiempo, desde hace tres años, pero aun así es un momento muy chulo y muy emotivo. Para una persona que quiere a la Pobla y tiene el honor de ser alcalde, es algo muy importante. Además, aunque sabía que iba a venir gente, no me esperaba tanta. Había muchísima más de la que pensaba, incluso lo he visto luego en vídeos desde distintos puntos y se veía que había mucha gente. Fue un pleno con mucha expectación y con bastante respaldo y apoyo.

¿Notó ese apoyo de la gente?

Sí, sin duda. La verdad es que se notaba muchísimo. En comparación con otras investiduras, en este caso vino mucha gente a apoyar, a respaldar este nuevo inicio.

¿Cree que ser tan joven puede jugar a su favor o en su contra?

Depende de para quién. Soy joven y entiendo que eso puede generar dudas en algunas personas, pero soy una persona que lleva tiempo trabajando en el ayuntamiento, en gestión, en dedicación, y no llego de cero. No es algo nuevo para mí, estoy aquí desde 2019. Entro a la alcaldía sabiendo lo que quiero, de dónde vengo y con conocimiento del municipio. Soy una persona que ha nacido en la Pobla de Vallbona, vivo y aprendo el día a día aquí. Habrá gente que lo vea bien y gente que lo vea mal, como todo en la vida. Pero no me preocupa, al contrario, porque creo que he demostrado lo que somos capaces de hacer. No me gusta cuando hablan de los jóvenes de esa manera. ¿Por qué no pueden intentarlo? ¿Qué tiene de malo ser joven? ¿Qué tiene de malo ser joven para poder asumir responsabilidades como una alcaldía?.

Ha sido titular como “el alcalde más joven de España”. ¿Cómo ha vivido esa exposición mediática?

Es un titular potente, lo entiendo y me gusta. Puede servir para inspirar a gente joven. Si el hecho de que yo sea joven puede ayudar a que otros vean que también pueden implicarse o dedicarse a esto, pues me parece positivo. Además, me gusta poder ayudar o servir de referencia si alguien lo necesita.

Es una noticia importante el ver que hay gente joven que quiere implicarse, trabajar y mejorar su pueblo. En mi caso no soy de una gran marca política ni de un partido grande conocido a nivel mediático, y eso también hace más difícil que se hable de ello. Pero al final estamos gestionando un municipio de más de 30.000 personas, con mucha responsabilidad.

Se habla mucho de la desafección política entre los jóvenes. ¿Cómo piensa acercarles la política?

Es verdad que se dice que los jóvenes pasan de la política, pero yo creo que no solo los jóvenes, sino mucha gente en general está desencantada, lo entiendo y es comprensible. Entiendo que haya gente que tenga asco de la política por todo lo que estamos viendo y lo que pasa. Quiero demostrar a los jóvenes que soy uno más como ellos. La Pobla necesitaba muchísima más actividad, movimiento y que mejor que una persona joven que sabe cómo funciona la Pobla para poder liderar esa transformación. Por tanto, les animo a los jóvenes de aquí a que vean que el ayuntamiento es más cercano a ellos, que no lo vean como una institución lejana. Hay que demostrar que hay muchas maneras distintas de gobernar y de trabajar.

¿Seguirán siendo las redes sociales una herramienta importante para usted?

Sí, siempre lo han sido. No porque tenga una campaña concreta, sino porque siempre han funcionado bien y me permiten comunicarme de forma directa. Creo que hablo el mismo idioma que la gente de la calle, jóvenes y no tan jóvenes. Entiendo perfectamente sus necesidades y quiero que me vean al lado de ellos, no frente a ellos. Esto es lo más importante para mí, la Pobla avanza cuando todos pensamos de una manera bastante similar.

Las redes sociales me ayudan a mostrarme como soy. Hoy en día todo el mundo usa el móvil y las redes, y es una herramienta muy útil. Habrá gente a la que le guste más o menos, pero es necesaria.

Jaime Ruix, alcalde de la Pobla de Vallbona. / Fernando Bustamante / LEV

¿Cuáles son sus prioridades como alcalde?

La principal es dar continuidad al pacto de gobierno y al trabajo que ya está en marcha. Tenemos un programa que prácticamente ya está definido dentro del acuerdo de gobierno y que ahora queremos seguir ejecutando.

En el día a día quiero ser una persona accesible y cercana, que la gente pueda parar por la calle, hablar conmigo o contarme cosas. En cuanto a proyectos, tenemos muchas cosas importantes: la remodelación de la calle Colón, el nuevo hogar del jubilado, el nuevo instituto, la redacción del nuevo centro de salud, la remodelación del trinquete municipal… También ayudas como la ‘Pobla te beca’, un bono de ayuda al alquiler para jóvenes.

¿Qué consejos le ha dado el exalcalde Abel Martí?

Estuvimos hablando sobre que las cosas cuestan, se tienen que pelear. Personalmente se lo dije a él y a todo el equipo de gobierno, estamos trabajando muy bien. Hay muy buena sintonía en este equipo. Lo último que de lo que hablamos es de temas nacionales, aquí hablamos de la Pobla. Todos trabajamos por mejorar el municipio. Me dijo que estuviera pendiente a todo, del día a día aunque hay veces que no se consigue todo a la primera.

¿Qué le gustaría que dijeran los vecinos al final de la legislatura?

Me gustaría que dijeran que no les he defraudado. Que lo que hemos dicho lo hemos hecho, que hemos sido cercanos y que no hemos engañado a nadie y que me vean como una persona con los pies en el suelo. Cuando nos presentamos en las elecciones podríamos haber ganado muchos más votos presentando un programa electoral mucho más fantasioso, imaginario o con una finalidad mucho más electoralista, pero preferimos ser realistas porque ya sabíamos cómo funciona el ayuntamiento y qué recursos tiene. Mi objetivo es dejar la Pobla mejor de lo que la encontré en 2019 cuando entré como concejal.

Jaime Ruix, alcalde de la Pobla de Vallbona. / Fernando Bustamante / LEV

¿Quiénes han sido sus referentes políticos durante todo este camino?

Es una pregunta complicada. No tengo referentes muy concretos, pero sí me fijo en líderes que han aportado cosas distintas. Por ejemplo, Macron en Francia por romper con los bloques tradicionales de izquierda y de derecha y situarse en un espacio más central, sin valorar si su estratégica política es mejor o peor. También Obama, porque modernizó o rejuveneció un poco el panorama político americano y en consecuencia el panorama político mundial. Sin hablar de gestión, sino del espíritu de líder. Me fijo más en la capacidad de líder que tienen y de mostrar algo distinto a lo habitual.

Más allá de la política, ¿cómo es Jaime Ruix en su día a día?

No diferencia mucho la persona del alcalde. Mis padres me dieron un consejo cuando empecé con 19 años. Mis padres nunca han estado vinculados a política, ni en casa se ha hablado de ello. Así que en ese sentido soy una persona normal y corriente, no hay diferencia. Mis padres me aconsejaron que siempre sea el mismo, que no se me suba a la cabeza e intentar ser cercano con todos y tal y como soy. No cambia nada que sea concejal, alcalde, vecino, fallero o deportista. Soy el mismo y eso la gente lo valora muchísimo.

¿Qué significa ser alcalde de su propio pueblo?

Es una enorme responsabilidad y un gran respeto. Para quien quiere su municipio, no hay mayor honor que ser alcalde. En mi caso me ha tocado ahora, con 26 años, pero podría haberme tocado con 46, son cosas que no se eligen.

Para mí ser alcalde significa trabajar para todos. Lo dije el pasado 23 de mayo y es algo que quiero mantener: cuando un vecino viene a hablar contigo, no te pregunta de qué partido eres, te pregunta si puedes ayudarle. Y eso es lo importante. Así que dejémonos de temas ideológicos, debate autonómicos, nacionales, que no digo que no sean interesantes. Ser alcalde es la responsabilidad de gobernar para todos. Piensen como tú, no piensen como tú, vivan donde vivan y voten donde voten. Tienes que dar una imagen de todos.