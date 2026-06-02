Benaguasil elige a Yurena Espinosa y Paula Ricart como sus Falleras Mayores para 2027

Benaguasil ya ha designado a quienes ostentarán la máxima representación de las Fallas durante el ejercicio 2027. Yurena Espinosa Rodríguez ha sido nombrada Fallera Mayor de Benaguasil, mientras que Paula Ricart Castillo ejercerá como Fallera Mayor Infantil. Junto a ella, Aitor Da Silva Ferrer asumirá el cargo de Presidente Infantil.

Como marca la tradición, el alcalde de Benaguasil, Ximo Segarra, fue el encargado de comunicar oficialmente los nombramientos mediante una llamada telefónica desde el ayuntamiento, un momento muy esperado por el colectivo fallero y que cada año congrega a familiares, amigos y representantes de las distintas comisiones.

La primera en conocer su nombramiento fue Paula Ricart Castillo, quien recibió personalmente del alcalde el sobre que acreditaba su designación como Fallera Mayor Infantil de Benaguasil. Paula, de 12 años, pertenece a la comisión El Pilar, cursa 1º de ESO y volverá a desempeñar este cargo durante el ejercicio 2027.

Posteriormente, Ximo Segarra comunicó a Aitor Da Silva Ferrer su elección como Presidente Infantil. Con 12 años, estudiante también de 1º de ESO y miembro de la falla Monte Montiel, afronta esta responsabilidad con ilusión y entusiasmo.

El alcalde y la concejala de Fallas de Benaguasil con los máximos representantes. / A. Benaguasil

La jornada continuó con el anuncio de Yurena Espinosa Rodríguez como Fallera Mayor de Benaguasil. Integrante de la comisión El Pilar, recibió la noticia rodeada del cariño de familiares y amigos. Yurena ha cursado estudios de Educación Infantil y asume este reto con gran emoción y compromiso.

Tras conocer oficialmente sus nombramientos, los nuevos representantes falleros se trasladaron al consistorio, donde fueron recibidos y presentados públicamente. Durante el acto, agradecieron la confianza depositada en ellos y manifestaron su ilusión por vivir un año que afrontan con responsabilidad y muchas ganas.

Corte de Honor

La Corte de Honor estará integrada por Thalia López, de la falla Cervantes, y Gabriel Jiménez, de la falla El Picaor, quienes acompañarán a los máximos representantes a lo largo del próximo ejercicio fallero.

El acto contó además con la presencia de la concejala de Fallas, Ana Aleixandre; la presidenta de la Junta Local Fallera, María José Guillem; y numerosos falleros y falleras de las diez comisiones que conforman el tejido fallero de Benaguasil.