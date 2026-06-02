Llíria recupera el emblemático bar del Trinquet con nuevos servicios

El concejal de Deportes del Ayuntamiento de Llíria, Joanma Miguel, ha explicado que “el consistorio ha puesto en marcha el nuevo bar del Trinquet, un establecimiento que recupera un espacio emblemático de la ciudad y amplía los servicios disponibles en una de las zonas deportivas más concurridas del municipio”.

El local está ubicado en la calle Bétera, número 30, en las inmediaciones de las instalaciones deportivas del Trinquet y junto al aparcamiento del Pabellón Pla de l’Arc. El establecimiento ofrece almuerzos, café, refrescos y servicio de restauración dirigido tanto a deportistas como a familias y visitantes.

Localización estratégica

Miguel ha valorado de forma positiva la apertura del negocio, destacando su contribución a la dinamización de un entorno estrechamente ligado a la actividad física y a los hábitos saludables. Además, ha subrayado que su localización estratégica lo convierte en un punto de encuentro para las personas usuarias de las instalaciones deportivas municipales del Pla de l’Arc y para el conjunto de la ciudadanía.

Desde el Ayuntamiento de Llíria animan a la población a utilizar los espacios deportivos del municipio para la práctica de ejercicio, la adopción de estilos de vida saludables y el aprovechamiento de los servicios complementarios del entorno deportivo.

La reapertura del Bar del Trinquet se presenta como una "oportunidad para fomentar la convivencia, impulsar la actividad económica local y reforzar la promoción del deporte como pilar del bienestar ciudadano", indican desde el consistorio. Con iniciativas de este tipo, "Llíria continúa avanzando en su objetivo de consolidarse como una ciudad comprometida con el deporte, la salud y la calidad de vida", sentencian.