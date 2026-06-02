Riba-roja reúne a Dolores Delgado y Joaquim Bosch en un debate sobre justicia y memoria democrática

Las ‘V Jornades de Memòria Històrica. Diàlegs de Dignitat i Reparació’ organizadas por la Associació per a la Recuperació de la Memòria Històrica (ARMH) de Riba-roja de Túria han cerrado esta edición con un balance que la organización define como “un éxito que ha superado todas las expectativas”, tanto por la asistencia como por la intensidad del debate generado en torno a la memoria democrática, la justicia y la reparación.

Durante dos días, el municipio de Riba-roja de Túria se ha convertido en un punto de encuentro para historiadores, arqueólogos, juristas, familiares de víctimas y ciudadanía, en unas jornadas que han logrado llenar por completo los espacios programados y situar la memoria histórica en el centro del espacio público local.

Un documental desbordado de público y emoción

El fin de semana arrancó con la proyección del documental ‘La veu negada’, que colgó el cartel de completo en el Molí de Riba-roja. Según la organización, la sala estuvo “absolutamente desbordada”, en una sesión que reunió a un público especialmente implicado.

El documental reconstruye la historia de tres vecinos del municipio fusilados en Villar del Arzobispo, cuyos restos fueron localizados y exhumados en el marco de un proceso de investigación arqueológica y científica. La pieza combina testimonios familiares con el trabajo técnico desarrollado en las campañas de recuperación de fosas comunes, centradas en las víctimas de la represión franquista.

Los arqueólogos participantes explicaron con detalle el proceso de exhumación, subrayando el rigor científico de su trabajo y la importancia de la evidencia material: “No es una opinión, es información científica: esto es lo que pasó”, señaló Vicent Domingo, secretario de la asociación en declaraciones a Levante-EMV.

La proyección incluyó también un recorrido por la historia social del municipio en los años treinta y por la experiencia de las familias, en un ambiente marcado por la emoción y el interés del público.

Un debate de alto nivel sobre justicia y reparación

La segunda jornada celebrada en el Castillo de Riba-roja constó en primer lugar de la ponencia 'Els tres del Villar' donde los arqueólogos Alejandro Calpe y Andreu Domingo y la historiadora Sandra Mínguez abordaron el proceso de localización de los tres vecinos de Riba-roja fusilados en Villar del Arzobispo. Posteriormente, se desarrolló la mesa redonda 'Justícia i Reparació', que reunió a figuras de primer nivel del ámbito jurídico.

Participaron la fiscal de Derechos Humanos y Memoria Democrática Dolores Delgado y el magistrado Joaquim Bosch, en un diálogo moderado por la concejala de Memoria Histórica del Ayuntamiento de Riba-roja de Túria Eva Lara.

Riba-roja de Túria convierte la memoria democrática en espacio público con unas jornadas marcadas por el lleno absoluto y el debate jurídico. / Levante-EMV

El debate abordó el alcance de la Ley de Memoria Democrática de 2022, así como las posibilidades de reparación de las víctimas de la dictadura. Delgado defendió la importancia de avanzar en mecanismos de reconocimiento institucional y reparación simbólica, subrayando que, aunque no siempre sea posible el enjuiciamiento penal de los responsables, sí es viable restituir la dignidad de las víctimas y sus familias. En este sentido, recordó que muchas de las condenas emitidas durante el franquismo carecieron de garantías jurídicas.

Por su parte, Bosch reflexionó sobre las limitaciones del proceso de transición democrática, señalando que determinadas vías de investigación quedaron cerradas por el marco legal posterior, especialmente en relación con la Ley de Amnistía y la consideración de estos hechos como asuntos jurídicamente clausurados.

Las intervenciones fueron seguidas con gran atención por el público asistente y dieron paso a un intenso turno de preguntas y reflexiones, en el que se abordaron cuestiones jurídicas, históricas y éticas sobre el tratamiento del pasado reciente.

La intervención inesperada de Baltasar Garzón

Uno de los momentos más comentados de la jornada fue la participación inesperada del jurista Baltasar Garzón, que asistía inicialmente como invitado en la sala.

Tras ser invitado a intervenir por la propia organización, Garzón tomó la palabra para compartir reflexiones personales y anécdotas de su trayectoria profesional, incluyendo las dificultades encontradas en el ejercicio de la judicatura y su relación con casos de memoria histórica. Su intervención añadió un componente de debate abierto que prolongó el interés del público.

Riba-roja de Túria convierte la memoria democrática en espacio público en las 'V Jornades de Memòria Històrica'. / Levante-EMV

Éxito y consolidación

La ARMH de Riba-roja de Túria ha expresado su satisfacción con el desarrollo de las jornadas, destacando el alto nivel de participación y la respuesta ciudadana. El secretario de la asociación, Vicent Domingo, junto al presidente Daniel Asensi y el equipo organizador, han subrayado que el evento ha permitido consolidar meses de trabajo previo y ha situado la memoria democrática en el espacio público del municipio con una repercusión especialmente amplia.

La organización ha agradecido el apoyo de la Àrea de Memòria Democràtica de la Diputación de Valencia, así como la colaboración del Ayuntamiento de Riba-roja de Túria, encabezado por el alcalde Robert Raga y la concejala de Memoria Histórica Eva Lara.

Con el lema implícito de “hacer pueblo, hacer memoria”, las jornadas cerraron una edición especialmente participativa que refuerza su papel como espacio de reflexión colectiva sobre el pasado reciente, la justicia y la reparación en la democracia española.