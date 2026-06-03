L'Eliana adjudica las obras de ampliación del CEIP El Garbí

El Ayuntamiento de l’Elianacontinúa avanzando en la mejora de sus infraestructuras educativas con la adjudicación de las obras de construcción y ampliación del CEIP El Garbí, una actuación largamente reivindicada por la comunidad educativa del municipio. El acuerdo fue aprobado por unanimidad durante la sesión plenaria ordinaria celebrada el pasado 28 de mayo.

La adjudicación ha recaído en la empresa Proyecon Galicia SA, que presentó la oferta mejor valorada dentro del procedimiento de licitación. El proyecto cuenta con una inversión total de 7.125.550,85 euros y permitirá ampliar y modernizar las instalaciones del centro educativo.

Plazo de ejecución de obras de 24 meses

El plazo previsto para la ejecución de las obras es de 24 meses, que comenzarán a computarse una vez se firme el acta de comprobación del replanteo. Según las previsiones municipales, y siempre que la tramitación administrativa siga su curso previsto, los trabajos podrían iniciarse durante los meses de julio o agosto de este año.

El alcalde de l’Eliana, Salva Torrent, ha celebrado la aprobación del acuerdo y ha puesto en valor el consenso alcanzado entre todos los grupos políticos. "Hoy es un día para felicitarnos como pueblo. La ampliación del CEIP El Garbí era una demanda histórica y de justicia de toda la comunidad educativa, y muy particularmente de las familias, del alumnado y del equipo docente de este centro, que llevan años esperando unas instalaciones dignas y de futuro", ha señalado el primer edil.

La actuación se enmarca en el Pla Edificant de la Generalitat Valenciana, el programa que regula la colaboración entre la administración autonómica y los ayuntamientos para agilizar la construcción, ampliación, reforma, adecuación y equipamiento de los centros públicos docentes de la Comunitat Valenciana.

Gracias a esta fórmula de cooperación institucional, el Ayuntamiento de l’Eliana ha asumido las competencias necesarias para licitar y gestionar directamente una intervención que transformará de forma integral el CEIP El Garbí. Una vez finalizadas las obras, el municipio dispondrá de unas instalaciones educativas renovadas y adaptadas a las necesidades presentes y futuras de su comunidad escolar.