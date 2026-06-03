Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Huelga profesores ValenciaAcampada profesores ValènciaPrecio vivienda ValènciaEducación notasPAU Comunitat ValencianaConciertos ValènciaFestival de Les Arts
instagramlinkedin

Inversión

L'Eliana adjudica las obras de ampliación del CEIP El Garbí

La sesión del pasado 28 de mayo dio luz verde al contrato con la empresa Proyecon Galicia SA, la mejor valorada en el proceso de licitación

Un momento durante el pleno de pasado 28 de mayo.

Un momento durante el pleno de pasado 28 de mayo. / A. L'Eliana

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Laura Florentino

Laura Florentino

L'Eliana

El Ayuntamiento de l’Elianacontinúa avanzando en la mejora de sus infraestructuras educativas con la adjudicación de las obras de construcción y ampliación del CEIP El Garbí, una actuación largamente reivindicada por la comunidad educativa del municipio. El acuerdo fue aprobado por unanimidad durante la sesión plenaria ordinaria celebrada el pasado 28 de mayo.

La adjudicación ha recaído en la empresa Proyecon Galicia SA, que presentó la oferta mejor valorada dentro del procedimiento de licitación. El proyecto cuenta con una inversión total de 7.125.550,85 euros y permitirá ampliar y modernizar las instalaciones del centro educativo.

Plazo de ejecución de obras de 24 meses

El plazo previsto para la ejecución de las obras es de 24 meses, que comenzarán a computarse una vez se firme el acta de comprobación del replanteo. Según las previsiones municipales, y siempre que la tramitación administrativa siga su curso previsto, los trabajos podrían iniciarse durante los meses de julio o agosto de este año.

El alcalde de l’Eliana, Salva Torrent, ha celebrado la aprobación del acuerdo y ha puesto en valor el consenso alcanzado entre todos los grupos políticos. "Hoy es un día para felicitarnos como pueblo. La ampliación del CEIP El Garbí era una demanda histórica y de justicia de toda la comunidad educativa, y muy particularmente de las familias, del alumnado y del equipo docente de este centro, que llevan años esperando unas instalaciones dignas y de futuro", ha señalado el primer edil.

La actuación se enmarca en el Pla Edificant de la Generalitat Valenciana, el programa que regula la colaboración entre la administración autonómica y los ayuntamientos para agilizar la construcción, ampliación, reforma, adecuación y equipamiento de los centros públicos docentes de la Comunitat Valenciana.

Noticias relacionadas y más

Gracias a esta fórmula de cooperación institucional, el Ayuntamiento de l’Eliana ha asumido las competencias necesarias para licitar y gestionar directamente una intervención que transformará de forma integral el CEIP El Garbí. Una vez finalizadas las obras, el municipio dispondrá de unas instalaciones educativas renovadas y adaptadas a las necesidades presentes y futuras de su comunidad escolar.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Última hora de la huelga indefinida de profesores en la Comunitat Valenciana: sigue en directo las protestas y manifestación de hoy
  2. Aemet activa el aviso amarillo por lluvias esta tarde en Valencia que podrían venir acompañadas de granizo
  3. Marcha lenta en los accesos a las ciudades y un nuevo día de negociación: la huelga comienza su cuarta semana
  4. STEPV, CCOO y UGT se encierran en la conselleria a la espera de una respuesta y denuncian cargas policiales en los manifestantes
  5. Conselleria acepta reunirse con los directores de centros: “Estamos absolutamente sobrepasados”
  6. El tiempo en la Comunitat Valenciana este fin de semana: aviso amarillo por fuertes tormentas tras un viernes de calor récord
  7. Tres sindicatos irrumpen en Conselleria y exigen que Ortí les reciba para seguir negociando
  8. Conselleria modifica su propuesta con calendarización y más recursos para los equipamientos de FP pero sin cambios en salarios y ratios

L'Eliana adjudica las obras de ampliación del CEIP El Garbí

L'Eliana adjudica las obras de ampliación del CEIP El Garbí

El PP de Bétera se alinea con el profesorado y apoya una moción en defensa de la escuela pública junto con PSPV y Compromís

El PP de Bétera se alinea con el profesorado y apoya una moción en defensa de la escuela pública junto con PSPV y Compromís

Llíria recupera el emblemático bar del Trinquet con nuevos servicios

Llíria recupera el emblemático bar del Trinquet con nuevos servicios

Riba-roja reúne a Dolores Delgado y Joaquim Bosch en un debate sobre justicia y memoria democrática

Riba-roja reúne a Dolores Delgado y Joaquim Bosch en un debate sobre justicia y memoria democrática

Benaguasil elige a Yurena Espinosa y Paula Ricart como sus Falleras Mayores para 2027

Benaguasil elige a Yurena Espinosa y Paula Ricart como sus Falleras Mayores para 2027

Jaime Ruix, alcalde de la Pobla de Vallbona: "Soy joven y entiendo que pueda generar dudas"

Jaime Ruix, alcalde de la Pobla de Vallbona: "Soy joven y entiendo que pueda generar dudas"

«Esperamos que la Plaza Mayor pueda disfrutarse este verano»

«Esperamos que la Plaza Mayor pueda disfrutarse este verano»

El Ayuntamiento de Bétera admite problemas históricos tras el informe de la Sindicatura pero reivindica avances

El Ayuntamiento de Bétera admite problemas históricos tras el informe de la Sindicatura pero reivindica avances
Tracking Pixel Contents