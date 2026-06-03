Llíria restaurará los Baños Árabes para solucionar los problemas de filtraciones y humedad

El Ayuntamiento de Llíria llevará a cabo el proyecto de restauración de los Baños Árabes. Según explica la concejala del área de Patrimonio Histórico, Reme Tordera, “el objetivo principal de la actuación que se ha diseñado desde el consistorio está enfocado en la solución de las causas que han generado una degradación del espacio por filtraciones y el paso del tiempo”.

Según explica la concejala del área de Patrimonio Histórico, Reme Tordera, “el objetivo principal de la actuación que se ha diseñado desde el consistorio está enfocado en la solución de las causas que han generado una degradación del espacio por filtraciones y el paso del tiempo”.

La responsable municipal ha recordado que este enclave histórico ya fue objeto de una importante restauración y rehabilitación en 2008. Sin embargo, las especiales características del inmueble, situado en una planta sótano y con escasa ventilación, han favorecido la aparición de problemas derivados de la humedad, que han provocado diversas patologías y un progresivo deterioro de los restos conservados.

A ello se suma la deficiente impermeabilización de las terrazas de los patios interiores del edificio residencial ubicado sobre el monumento. Estas deficiencias han generado filtraciones de agua que afectan tanto a la estructura del local como al propio conjunto patrimonial, incrementando la humedad ambiental. Los restos de los Baños Árabes se encuentran a más de cinco metros por debajo del nivel de la calle, bajo un edificio de viviendas de nueva construcción, una circunstancia que agrava los problemas de conservación.

Plano de los Baños Árabes de Llíria. / A. Llíria

Bien de Relevancia Local

Los Baños Árabes están catalogados como Bien de Relevancia Local y forman parte del patrimonio cultural valenciano. Aunque su origen se remonta a la época islámica, permanecieron en uso hasta finales del siglo XV. Posteriormente, el edificio tuvo diferentes funciones hasta integrarse como una dependencia de la adobería de Barulles. En la actualidad, constituye uno de los principales atractivos patrimoniales y turísticos de Llíria.

Subvención de 136.942 euros

La actuación contará con una subvención directa de 136.942,36 euros concedida por la Diputación de Valencia a través del Plan de Obras e Inversiones. El Ayuntamiento prevé licitar próximamente las obras para iniciar cuanto antes los trabajos de recuperación.

La concejala de Patrimonio Histórico ha mostrado su confianza en que, a lo largo de 2026, el espacio pueda volver a estar plenamente rehabilitado y abierto al público. Esta intervención se suma a otras actuaciones de puesta en valor del patrimonio local, como las que se desarrollan en el Santuario Oracular, las Termas Romanas de Mura y la muralla medieval de la Vila Vella, estas últimas financiadas con fondos europeos.

“Por parte del ayuntamiento se está haciendo una gran apuesta en la rehabilitación y recuperación de espacios patrimoniales del municipio, con actuaciones que ya superan los 3 millones de euros y que van a suponer un paso cualitativo, tanto en la conservación como en la difusión y promoción del mismo”, ha apuntado Tordera.