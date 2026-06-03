El PP de Bétera se alinea con el profesorado y apoya una moción en defensa de la escuela pública junto con PSPV y Compromís

El Ayuntamiento de Bétera aprobó este lunes una moción de apoyo a la comunidad educativa y en defensa de la educación pública en un pleno marcado por la emoción, la tensión política y una notable asistencia de docentes y familias de los centros públicos del municipio. La iniciativa, presentada conjuntamente por Compromís, PSPV y PP, salió adelante con 19 votos a favor y dos abstenciones de Vox.

La votación adquiere una especial relevancia política al producirse en plena cuarta semana de huelga del profesorado y por el respaldo explícito del grupo municipal del Partido Popular, que gobierna el consistorio bajo la alcaldía de Elia Verdevío, mientras que la Generalitat Valenciana, a la que se dirigen las principales reivindicaciones del sector educativo, también está gobernada por el PP.

El salón de plenos registró una asistencia masiva de miembros de la comunidad educativa de los tres centros públicos de la localidad: CEIP Lloma del Mas, CEIP Camp de Túria e IES Les Alfàbegues. La moción reclama, entre otras medidas, una reducción de ratios, más recursos humanos y materiales, una cobertura más rápida de las sustituciones docentes, una menor carga burocrática y una mejora de las condiciones profesionales del profesorado.

Antes del debate intervino un portavoz de los docentes, que recibió una larga ovación de la corporación y del público asistente. En un discurso cargado de reivindicación, recordó que “la educación pública no es un gasto, es un derecho y una inversión en el futuro de nuestro pueblo” y defendió que la huelga responde al deterioro progresivo de las condiciones en los centros educativos.

“La neutralidad también envía un mensaje”

“Los docentes de Bétera llevamos tres semanas de huelga y esta comenzamos la cuarta. Han sido tres semanas difíciles, agotadoras y llenas de preocupación para el profesorado, las familias y el alumnado. Nadie toma una decisión así por comodidad”, afirmó. Además, reclamó un posicionamiento claro del consistorio: “La neutralidad también envía un mensaje”.

Uno de los momentos más significativos de la sesión llegó durante la intervención de la concejala popular Mónica Martín, que respaldó públicamente gran parte de las demandas planteadas por la comunidad educativa. La edil agradeció la presencia de docentes y familias y defendió medidas como “la reducción de las ratios, el aumento de los recursos humanos y materiales, reforzar la atención a la diversidad, agilizar la cobertura de sustituciones de profesorado, disminuir la sobrecarga burocrática y avanzar hacia una mayor dignificación profesional, social y económica del trabajo de nuestros docentes”.

"No es cierto que el ayuntamiento permanezca en silencio"

Martín rechazó además que el ayuntamiento haya permanecido al margen del conflicto y recordó el esfuerzo económico municipal destinado a los centros educativos. “No es cierto que el consistorio que se ponga de lado o que permanezca en silencio”, aseguró, destacando que en 2025 se destinaron cerca de 900.000 euros de recursos propios a gastos relacionados con la educación pública.

La intervención fue especialmente aplaudida por el público asistente, al interpretarse como un respaldo explícito del gobierno local a las reivindicaciones del profesorado.

Por su parte, el portavoz de Vox, Miguel Ángel Martínez, justificó la abstención de su grupo pese a compartir parte de las preocupaciones expresadas durante el debate. “Desde Vox compartimos la preocupación por la situación de la educación pública y la necesidad de seguir mejorando nuestro sistema educativo”, señaló.

Martínez explicó que su formación había planteado varias enmiendas relacionadas con “el refuerzo de la autoridad del profesorado, la lucha contra el acoso escolar, la promoción de la cultura del esfuerzo, el respeto en las aulas y la neutralidad ideológica en los centros educativos”, pero lamentó que ninguna de ellas fuera incorporada al texto final. “Votaremos abstención”, concluyó.

El pleno también vivió momentos de tensión política. Durante su tercera intervención, la concejala de Compromís Paula Solaz lanzó una pregunta directa al grupo popular aprovechando su apoyo a la moción: “¿Os comprometéis hoy aquí delante de toda la comunidad educativa a que antes de agosto estará licitado tanto el proyecto de reforma del IES Les Alfàbegues como el proyecto del IES Número 2 de Bétera?”.

Reproches en el pleno

La cuestión provocó un intercambio de reproches entre los concejales Manuel Pérez (PP) y José Rodado (Compromís), obligando a la alcaldesa Elia Verdevío a intervenir para restablecer el orden en la sesión.

Posteriormente, el concejal popular Manuel Pérez trató de rebajar la tensión y puso el foco en el consenso alcanzado entre las distintas fuerzas políticas. “Aquí estamos todos de acuerdo en que hay que apoyar a la comunidad educativa”, afirmó. Pérez destacó además el carácter excepcional del acuerdo alcanzado: “Lo importante es votar a favor, llevarla adelante y decir que el Partido Popular, el Partido Socialista y Compromís se han puesto de acuerdo en ideas políticas tan distintas para defender la educación pública, que es lo que tenemos que hacer: ir juntos y pelear por la educación pública”.

La moción aprobada será trasladada a la Conselleria de Educación con el objetivo de que se abran vías de negociación con el profesorado y se atiendan las reivindicaciones planteadas por la comunidad educativa. La imagen que deja el pleno es la de un amplio respaldo institucional a la escuela pública de Bétera, con el apoyo incluido del gobierno municipal del PP, en un momento especialmente delicado para el sistema educativo valenciano y cuando la huelga docente afronta ya su cuarta semana consecutiva.