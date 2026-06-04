La Diputación restaura el frontón y la piscina de Gátova con casi 600.000 euros

El presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, se ha reunido este jueves con el alcalde de Gátova, Jesús Salmerón, para repasar los proyectos que el municipio del Camp de Túria está realizando con las inversiones de la institución provincial.

Con el Pla Obert, Gátova llevará a cabo dos actuaciones en instalaciones deportivas, la restauración del frontón y de la piscina municipal, con una inversión de casi 300.000 euros cada una. Según ha explicado el alcalde, “el frontón municipal estaba totalmente en ruinas, no había pista deportiva para la gente joven, apostamos por hacer el frontón nuevo cubierto con los vestuarios, y la piscina estaba en una situación bastante deplorable, se vaciaba continuamente y las máquinas no funcionan”.

Otro proyecto es la reurbanización del carrer Calvari, “que estaba en situación peligrosa, se estaba rompiendo el hormigón y vamos a adoquinarlo para que esté en consonancia con el resto del pueblo”, ha detallado Salmerón sobre esta inversión que tiene un coste de 339.682 euros.

Ciclo integral del agua

Además, Gátova está trabajando en un proyecto del ciclo integral del agua, la canalización, que “ya está al límite porque tiene más de 30 años”. “Solo tenemos un pozo de agua, por desgracia hace dos años ya sufrimos un problema de sequía porque tenemos muchas fugas, hemos de intentar taparlas para que el agua no se pierda”, ha esgrimido el alcalde, al tiempo que ha agradecido el apoyo de la Diputación cuando se secó el pozo: “gracias a la institución provincial tuvimos agua, tenemos agua gracias al esfuerzo económico que hizo la Diputación”.

Más de 840.000 euros del Pla Obert

Gátova tiene asignados 843.561 euros del Pla Obert d’Inversions, 167.295 más que en la legislatura anterior. “Gátova si no tuviera el Pla Obert no podría hacer nada”, ha asegurado Salmerón, quien ha destacado la necesidad de estas obras y la imposibilidad de llevarlas a cabo sin la Diputación: “vivimos en un entorno privilegiado como es la Serra Calderona, espacio protegido, pero no tenemos industria ni podemos tenerla y nuestros únicos ingresos son los impuestos municipales. Estas obras obras son necesarias porque si no tenemos pistas deportivas los jóvenes no se quedan en Gátova, si no tenemos piscina el turismo en verano se apaga y la calle Calvario es el más poblado del municipio y el que más abandonado estaba”.

En la misma línea, ha calificado el Pla Obert como “una oportunidad histórica para los ayuntamientos como el nuestro”. “Antes hacías el proyecto y estabas una legislatura para hacer la obra; ahora puedes ampliarlo o modificarlo durante toda la legislatura, una flexibilidad que, en nuestro caso, está haciendo posible llevar a cabo los proyectos”.

Por su parte, Vicent Mompó, ha alabado el trabajo de Gátova para poner en marcha estas mejoras. “El Pla Obert está pensado para esto, para avanzar en proyectos del ciclo integral e infraestructuras deportivas, entre otras, para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía”, ha afirmado Mompó, quien ha explicado que en el caso de Gátova, “como pueblo pequeño, en un entorno natural protegido, es imprescindible mejorar los servicios para retener a la población y atraer turismo que reactive su economía”. “Es evidente que sin la ayuda de la Diputación no podrían y por eso todas nuestras decisiones tienen muy en cuenta cómo poder apoyar a los municipios que más lo necesitan”, ha concluido.