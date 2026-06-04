Incendio en una vivienda de Riba-roja: servicios de emergencia controlan las llamas sin víctimas de gravedad

Los servicios de emergencia han dado por controlado el incendio declarado este jueves en una vivienda de Riba-roja situada en la carretera de Vilamarxant, según han informado fuentes municipales y del operativo de intervención.

El aviso del fuego se recibió a las 13:27 horas, movilizándose hasta el lugar cuatro dotaciones de bomberos procedentes de los parques de Paterna y l'Eliana, además de un sargento que ha coordinado las labores de extinción y supervisión.

Continúan realizando tareas de revisión

Tras sofocar las llamas, los efectivos continúan realizando tareas de revisión y control del inmueble para garantizar la completa seguridad de la zona. En el operativo participan también personal sanitario y agentes de la Policía Local.

Sin víctimas de gravedad

Según la información facilitada por los servicios de emergencia, no se han registrado víctimas de gravedad. No obstante, varias personas están siendo atendidas y vigiladas por posible inhalación de humo, aunque su estado no reviste especial gravedad.

Las autoridades han destacado que la situación se encuentra actualmente controlada y han pedido a la ciudadanía que evite acercarse al lugar del incidente para no dificultar el trabajo de los equipos de emergencia ni el acceso de los vehículos que continúan interviniendo en la zona.

Las causas del incendio están siendo investigadas mientras prosiguen las labores de supervisión del inmueble afectado.