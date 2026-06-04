Nàquera aprueba una inversión de más de 1,6 millones para comprar los terrenos del futuro instituto

El Ayuntamiento de Nàquera ha dado un nuevo paso para desbloquear uno de los proyectos más demandados por el municipio: la construcción de un instituto propio. El pleno municipales celebrado el pasado 26 de mayo aprobó una modificación de crédito financiada con remanente de tesorería que permitirá movilizar 4.577.341,10 euros para inversiones consideradas prioritarias, entre ellas la adquisición de los terrenos destinados al futuro instituto y polideportivo municipal.

Dentro de esta modificación presupuestaria, el consistorio ha reservado 1.494.055,38 euros para la compra de los terrenos y otros 135.110,63 euros para la redacción del proyecto de urbanización de la futura zona dotacional educativa y deportiva, una inversión que supera los 1,6 millones.

La decisión llega en un momento clave para el proyecto del instituto, después de meses de trámites urbanísticos y de las discrepancias surgidas con la Conselleria de Educación sobre la viabilidad de la infraestructura. El pasado mes de abril, la plataforma ciudadana Institut Ara denunció que la Generalitat había rechazado la solicitud municipal para la construcción del centro educativo, pese a que anteriormente había reconocido la necesidad de la instalación y había condicionado su desarrollo a la disponibilidad de terrenos adecuados.

Adelantar trabajo mientras se resuelve el expediente

El alcalde de Nàquera, Iván Expósito, defendió durante el debate plenario la necesidad de adelantar los pasos administrativos para evitar más retrasos en un proyecto que considera esencial para el municipio.

“Comprar las parcelas donde está previsto que vaya el instituto y el polideportivo. En caso de que la Conselleria aceptara esos terrenos. Nos queda el último paso, que es pasarles la documentación a ellos”, explicó.

Según detalló el primer edil, el ayuntamiento ya dispone de informes favorables para avanzar en la tramitación y espera una respuesta definitiva de la administración autonómica.

"Vemos cerca el 'ok' de la Conselleria"

“En la administración son todo plazos y vemos cerca el ‘ok’ de la Conselleria, porque reunimos las condiciones legales establecidas. Tuvimos ya una validación a principio de año y, en base a eso, necesitamos dotar ya de crédito al consistorio para empezar la compra de terrenos”, señaló.

Expósito explicó que el consistorio pretende actuar en paralelo a la resolución autonómica. “Empezaríamos con ello mientras ellos van contestando. Entendemos que cuando esta modificación entre en vigor, dentro de un mes o mes y medio, Conselleria ya tendrá que haber dicho algo”.

Una inversión que irá adelante con o sin instituto

El alcalde recordó que la compra de los terrenos mantiene su sentido incluso si el proyecto educativo continúa retrasándose, ya que la zona también albergará el futuro polideportivo municipal.

“Si no lo hubiera dicho Conselleria, tenemos algo que no podemos olvidar, que es ese polideportivo, con lo cual esa zona dotacional hay que comprarla sí o sí”, afirmó.

Actualmente, las parcelas previstas todavía tienen la consideración de suelo no urbanizable, por lo que el ayuntamiento sigue trabajando en su recalificación.

“Estamos pendientes de que accedan a hacer la recalificación porque hoy por hoy las parcelas son suelo no urbanizable o rústico, así que hoy por hoy esas parcelas no valen para hacer un instituto, pero estamos trabajando para que el día de mañana valgan”, indicó.

El alcalde añadió que la mayoría de informes sectoriales ya han resultado favorables. “Todos los informes previos son favorables, menos el acústico, y con esos informes ya nos vale para ir trabajando en la zona”.

“Hay que ser valientes y tirar de los ahorros”

Durante su intervención, Expósito justificó el uso del remanente de tesorería para financiar inversiones estratégicas sin recurrir a endeudamiento.

“Esto es muy lento. Si no dotamos de crédito no llegaremos a poner la primera piedra. Vista la necesidad del instituto y del polideportivo necesitamos correr todavía más”.

Asimismo, defendió que la operación demuestra la capacidad financiera del consistorio para acometer grandes proyectos con recursos propios.

“A Nàquera lo que le hacen falta son inversiones. No vamos a pedir ningún crédito a ningún banco, vamos a abarcarlo con nuestros medios”, aseguró.

El alcalde concluyó apelando a la necesidad de transformar los ahorros municipales en infraestructuras para los vecinos.

"Hay que ser valientes y tirar de los ahorros"

“Podemos ser los más ricos del cementerio, pero queremos infraestructuras, queremos comprar los terrenos cuanto antes. Hay que hacerlo, hay que ser valientes. A veces hay que tirar de los ahorros que tiene Nàquera”.