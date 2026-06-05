Finalizada la nueva mota en Riba-roja de Túria para proteger La Reva de inundaciones

La nueva mota construida por la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) en el barranco del Poyo a su paso por Riba-roja de Túria ya está finalizada y permitirá aumentar la protección del área industrial y residencial de La Reva frente a posibles episodios de inundación. La infraestructura, ejecutada tras los daños causados por la dana de 2024, ha supuesto una inversión cercana a los 1,3 millones de euros y se extiende a lo largo de 1,35 kilómetros de cauce.

El alcalde de Riba-roja de Túria, Robert Raga, y la comisionada especial para la Reconstrucción y Reparación de los Daños provocados por la dana, Zulima Pérez, han visitado este viernes la actuación junto al presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo, el director de la Oficina de Coordinación e Impulso del Comisionado de la Dana, Roger Llanes, representantes vecinales y empresariales de La Reva y del Parque Logístico de Valencia.

La obra se ha desarrollado en la margen izquierda del barranco del Poyo, una de las zonas que sufrió importantes afecciones durante el temporal. Según los responsables del proyecto, la nueva infraestructura mejora tanto la capacidad hidráulica del cauce como la seguridad de las instalaciones empresariales y de los más de 1.300 vecinos que residen en el entorno.

Durante la visita, la comisionada Zulima Pérez destacó la importancia de unas actuaciones que, según afirmó, repercuten directamente en la protección de la población y la actividad económica. “Estas actuaciones tienen un impacto directo en la seguridad, tanto de la zona industrial como del área residencial de La Reva. Para nosotros es fundamental que los vecinos y las empresas afectadas conozcan de primera mano el estado y la evolución de estas actuaciones estratégicas”, señaló.

Mota sobre La Reva, en Riba-roja de Túria. / A. Riba-roja de Túria

Pérez recordó además que el Gobierno de España ha destinado más de 516 millones a la recuperación de Riba-roja de Túria tras la dana y aseguró que se ha trabajado “de manera intensiva para devolver la seguridad a esta zona clave para la economía local”.

Eliminación de obstáculos y mejora de la capacidad hidráulica

Las obras no se han limitado al refuerzo y elevación de los taludes existentes. También se ha actuado sobre el propio lecho del barranco para mejorar el desagüe de las aguas en caso de avenidas.

Entre las intervenciones realizadas destaca la demolición de un estrechamiento provocado por un afloramiento rocoso que dificultaba el paso de los caudales. Los materiales obtenidos durante estos trabajos se han reutilizado posteriormente tanto en la construcción de la mota como en el sellado de los taludes.

Para el diseño de la actuación se ha contado con la colaboración del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX), cuyos estudios hidrológicos e hidráulicos han servido para redefinir la estructura y adaptar las soluciones constructivas a las características de cada tramo del barranco.

Además de la funcionalidad hidráulica, el proyecto ha incorporado criterios de integración ambiental. La mota cuenta con revestimientos laterales de tierra vegetal que facilitarán su revegetación con especies autóctonas, mientras que la coronación ha sido protegida mediante una capa de grava-cemento destinada a facilitar las futuras labores de conservación y mantenimiento.

Zulima Pérez, Robert Raga y Miguel Polo durante su visita a Riba-roja de Túria. / A. Riba-roja de Túria

“Una solución definitiva” para La Reva

El alcalde de Riba-roja, destacó la importancia de esta infraestructura dentro del conjunto de actuaciones previstas en la zona. “Con esta actuación y con el futuro Puente de Baló, que se ha sometido a nuevas mediciones y cálculos para garantizar su resistencia ante danas, se pondrá solución definitiva al impacto de las fuertes avenidas de agua sobre el área industrial y residencial La Reva”, afirmó.

Raga anunció además que próximamente comenzarán las obras de una nueva mota de características similares que protegerá también el Sector 14 y la pedanía de El Oliveral.

Por su parte, la comisionada insistió en el carácter preventivo de la actuación. “Hemos hecho una infraestructura que dota de resiliencia y seguridad tanto a los vecinos y vecinas como al área industrial. La mota permite que esta zona quede totalmente protegida en el caso de repetirse un episodio similar”, aseguró.

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Actuaciones complementarias en el barranco de Pozalet

La visita institucional también incluyó los trabajos realizados en el barranco de Pozalet, donde se han ejecutado diversas actuaciones para reducir el riesgo de inundaciones en el Parque Logístico de Valencia.

Las obras han permitido aumentar en 45.000 metros cúbicos la capacidad de almacenamiento de las balsas existentes y sustituir las bombas dañadas durante la dana. Estas medidas de emergencia se complementarán en el futuro con nuevas zonas de laminación controlada aguas arriba y con la apertura de la Ronda del Puerto, una infraestructura que actualmente interrumpe el recorrido natural del barranco.

Según los responsables técnicos, estas actuaciones permitirán reconducir las aguas de forma natural hacia el Pla de Quart y ofrecer una solución estructural a los problemas de inundación que históricamente han afectado a esta zona logística e industrial.

Además, el Ayuntamiento de Riba-roja prevé complementar las actuaciones ejecutadas por la CHJ mediante una nueva mota financiada con cargo a las ayudas estatales para la reparación de infraestructuras municipales dañadas por la dana. El municipio recibió en 2025 un total de 14,5 millones de euros dentro de esta línea de subvenciones.