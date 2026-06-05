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Fiorella Bianca Martino y Lorena Fernández Albizu, nuevas falleras mayores de Llíria de 2027

Las comisiones Avinguda dels Furs y Alpelic ya conocen a sus máximas representantes para 2027 tras el sorteo público que ha designado a Fiorella Bianca Martino y Lorena Fernández Albizu

Fiorella Bianca y Lorena Fernández, elegidas falleras mayores de Llíria para 2027

Fiorella Bianca y Lorena Fernández, elegidas falleras mayores de Llíria para 2027 / A. Llíria

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Redacción Levante-EMV

Llíria

Fiorella Bianca Martino y Lorena Fernández Albizu han sido nombradas como fallera mayor y fallera mayor infantil de Llíria, respectivamente, para el ejercicio 2027. Fiorella pertenece a la comisión Avinguda dels Furs, mientras que Lorena es fallera de Alpelic. Ambas representantes han salido elegidas, entre las candidatas presentadas, mediante un sorteo público que se ha celebrado en Ca la Vila.

Sus cortes de honor estarán formadas por Cynthia Bochons, Carla Callejas y la niña Marta Serrano.

El acto ha contado con la presencia del alcalde Paco Gorrea, la concejala de Fiestas Mª José Llopis y representantes de la Corporación municipal, las falleras mayores de Llíria 2026 Mireia Fernández y Leire Sánchez, el presidente infantil, Edgar García, y la nueva presidenta de Junta Local, Mª Amparo Muñoz. 

El alcalde ha felicitado a las nuevas representantes del colectivo fallero en el municipio, así como a sus respectivas cortes, y les ha deseado que “disfruten de este año tan especial al lado de la gran familia fallera de Llíria”.

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Gorrea ha querido aprovechar el momento para trasladar también su enhorabuena a la nueva presidenta de Junta Local Fallera, Mª Amparo Muñoz. Del mismo modo, ha agradecido públicamente a Enri Fitos, la anterior en el cargo, la labor realizada durante su mandato.

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