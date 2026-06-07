La Conselleria de Educación rectifica y admite que hay suficiente alumnado para el nuevo instituto de Nàquera y atribuye la polémica a una carta “confusa”

La reivindicación histórica de Nàquera y Serra para contar con un instituto propio ha dado un nuevo paso tras la reunión mantenida ayer jueves entre representantes de la Conselleria de Educación, los ayuntamientos de ambos municipios y la plataforma ciudadana Institut Ara. El encuentro ha servido para rebajar parte de la tensión generada en los últimos meses después de que una carta remitida por la administración autonómica fuera interpretada como una negativa al proyecto.

Tanto el Ayuntamiento de Serra como la plataforma ciudadana han explicado que trasladaron a la Conselleria su malestar por el contenido del escrito y por haber quedado fuera de una primera reunión informativa celebrada previamente con el Ayuntamiento de Nàquera.

Según han detallado ambas entidades, los responsables autonómicos reconocieron durante el encuentro que la redacción de la carta podía dar lugar a interpretaciones contradictorias y generar confusión sobre la postura real de la Generalitat respecto al futuro centro educativo.

La Conselleria reconoce la demanda existente

Uno de los aspectos más relevantes de la reunión fue el reconocimiento explícito por parte de la Conselleria de que actualmente existe alumnado suficiente para justificar la construcción de un instituto que dé servicio a Nàquera y Serra.

Según la explicación trasladada por los responsables autonómicos, cuando la carta señalaba que las necesidades educativas de ambos municipios estaban cubiertas con el actual sistema, se refería exclusivamente a que no existe alumnado sin escolarizar, tal y como exige la legislación vigente. Sin embargo, esta circunstancia no implica, según expusieron, que haya desaparecido la necesidad de construir un centro propio.

Proyecto desde hace más de 15 años

De hecho, los representantes autonómicos recordaron que la posibilidad de implantar un instituto en Nàquera lleva estudiándose desde hace más de quince años y que el principal obstáculo durante todo este tiempo ha sido la ausencia de terrenos adecuados para desarrollar la infraestructura.

Esta explicación coincide en gran medida con la versión que había venido defendiendo el Ayuntamiento de Nàquera, que en las últimas semanas había insistido en que el problema no era la falta de demanda educativa sino la disponibilidad efectiva de suelo dotacional.

Respaldo al trabajo realizado por Nàquera

Tanto Serra como la plataforma señalan que la Conselleria reconoció el esfuerzo realizado para la futura adquisición de los terrenos y valoró positivamente los avances administrativos vinculados a la recalificación urbanística necesaria para hacer viable el instituto.

La cuestión del suelo se ha convertido en el elemento clave del expediente. El Ayuntamiento de Nàquera lleva meses trabajando en la compra de las parcelas previstas para albergar una infraestructura educativa que daría servicio a los estudiantes.

Más tranquilidad, pero sin compromisos firmes

Pese al cambio de tono percibido durante la reunión, la plataforma Institut Ara asegura que sale del encuentro con sensaciones encontradas. Por un lado, considera positivo que la Conselleria haya reconocido la necesidad del instituto y la existencia de demanda suficiente. Por otro, lamenta que no se adquirieran compromisos concretos sobre plazos o actuaciones futuras.

“Salimos de la reunión más tranquilos de lo que entramos, aunque nos hubiera gustado un compromiso más firme”, explican desde el colectivo ciudadano.

Por este motivo, la plataforma ha anunciado que continuará vigilando la evolución del expediente y que pondrá en marcha un calendario de actividades reivindicativas para evitar que el proyecto quede paralizado.

En la misma línea se ha pronunciado el Ayuntamiento de Serra, que insiste en reclamar una implicación decidida de todas las administraciones para garantizar que el instituto se convierta finalmente en una realidad.

El instituto de Bétera no impediría el de Nàquera

Otro de los asuntos abordados durante el encuentro fue la relación entre el futuro segundo instituto de Bétera y el proyecto de Nàquera.

Según trasladó la Conselleria a los asistentes, ambas infraestructuras son compatibles y existe demanda suficiente para justificar la construcción de los dos centros. De esta forma, la administración autonómica descarta que el desarrollo del nuevo instituto previsto en Bétera suponga un obstáculo para la futura puesta en marcha del instituto compartido por Nàquera y Serra.

Con esta reunión, el proyecto del instituto parece recuperar impulso después de semanas marcadas por las contradicciones y el enfrentamiento institucional. Sin embargo, la ausencia de un calendario concreto mantiene abiertas las incógnitas sobre cuándo podrá materializarse una reivindicación que Nàquera y Serra llevan años reclamando.