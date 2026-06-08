Gátova vuelve a reclamar una intervención urgente en el barranco del Carraixet por la proliferación de cañas

El Ayuntamiento de Gátova ha vuelto a alzar la voz para reclamar una intervención urgente en el barranco del Carraixet ante la proliferación de cañas que ocupan amplios tramos del cauce a su paso por los términos municipales de Gátova, Marines y Olocau.

Con la llegada del verano y el aumento de las temperaturas, el alcalde de la localidad, Jesús Salmerón, considera prioritario abordar un problema que, según advierte, afecta tanto a la seguridad de los vecinos como a la conservación del entorno natural.

"Estamos hablando de millones de cañas repartidas a lo largo de kilómetros de barranco. Cualquiera que recorra el Carraixet puede comprobar la magnitud del problema. No es una cuestión exclusiva de Gátova, sino una realidad que afecta a distintos municipios de la comarca."

El consistorio insiste en que la situación requiere una actuación coordinada por parte de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), organismo al que también reclama una posición clara y coherente respecto a la gestión de esta vegetación invasora.

"La CHJ debería aclararse de una vez. Cuando los ayuntamientos reclamamos actuaciones se nos dice que las cañas ayudan a evitar avenidas de agua. Sin embargo, cuando se justifican actuaciones que hace la propia CHJ en otros lugares se utilizan argumentos completamente diferentes. Los municipios merecemos una explicación coherente y, sobre todo, soluciones."

Desde el ayuntamiento recuerdan que ya se han destinado recursos propios para intentar reducir los riesgos existentes en las zonas más sensibles del término municipal. No obstante, consideran que la magnitud del problema supera las capacidades de una administración local de pequeñas dimensiones.

"Invertimos casi 40.000 euros"

"Hemos invertido cerca de 40.000 euros en actuaciones de limpieza y prevención. Para un ayuntamiento pequeño como el nuestro supone un esfuerzo muy importante, pero es evidente que resulta insuficiente frente a un problema de esta dimensión. Los ayuntamientos no podemos asumir en solitario una situación que afecta a kilómetros y kilómetros de cauce."

Uno de los aspectos que más preocupa al equipo de gobierno municipal es la cercanía de las masas de cañaveral tanto al casco urbano como al Parque Natural de la Sierra Calderona, especialmente durante la época de mayor riesgo de incendios forestales.

"En Gátova no las queremos"

"Si la CHJ considera que las cañas son tan beneficiosas como se nos dice cuando reclamamos su retirada, que las planten en los pueblos donde viven quienes toman esas decisiones. En Gátova no las queremos. No queremos millones de cañas junto a nuestro municipio ni junto a la Sierra Calderona. Lo que queremos es un barranco limpio, seguro y gestionado con sentido común."

En este sentido, Salmerón subraya que el debate no debe limitarse únicamente al riesgo de inundaciones durante episodios de lluvias torrenciales, sino también a la elevada carga combustible que representan las cañas secas en una zona de alto valor medioambiental.

"No estamos hablando únicamente de posibles danas o episodios de lluvias torrenciales. Estamos hablando también de millones de cañas secas que constituyen una enorme carga de combustible en las proximidades de uno de los espacios naturales más valiosos de la Comunitat Valenciana. Quienes vivimos aquí conocemos perfectamente el riesgo que esto supone."

El alcalde ha querido además desvincular esta reivindicación de cualquier enfrentamiento político o institucional, defendiendo que su postura responde exclusivamente a la protección de los intereses del municipio.

"Es una reivindicación legítima"

"Esto no es una guerra de un alcalde del Partido Popular contra la Confederación Hidrográfica del Júcar. Esto es la reivindicación legítima de un alcalde preocupado por la seguridad de sus vecinos, por la protección de la Sierra Calderona y por el futuro de su pueblo. Mi obligación es defender los intereses de Gátova y seguir reclamando aquello que considero necesario para garantizar la seguridad y la conservación de nuestro entorno."

El Ayuntamiento de Gátova reitera así su petición para que la Confederación Hidrográfica del Júcar impulse una actuación integral en el Barranco del Carraixet, aclarando de forma definitiva su criterio sobre la gestión de las cañas y adoptando medidas que permitan reducir los riesgos ambientales y de seguridad que, según el consistorio, genera la situación actual del cauce.