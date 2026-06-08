Reunión
Olocau avanza en el futuro centro de envejecimiento activo tras una reunión con la Generalitat
El alcalde de Olocau subraya la importancia del encuentro con la Generalitat para el desarrollo del prioritario centro de mayores
El Ayuntamiento de Olocau ha mantenido un encuentro con la Generalitat Valenciana para analizar posibles vías de colaboración en el desarrollo del futuro centro de envejecimiento activo que se prevé construir en la localidad.
La reunión tuvo lugar el pasado lunes en la Ciudad Administrativa 9 d’Octubre de València y contó con la participación del alcalde de Olocau, Antonio Ropero, la secretaria autonómica del Sistema Sociosanitario, Rosa Ferrando, y el director general de Infraestructuras Sociosanitarias, Borja Ottobrino.
Durante el encuentro, el consistorio presentó el proyecto del nuevo recurso y se abordaron posibles fórmulas de colaboración por parte de la Conselleria de Servicios Sociales, tanto en lo relativo a la construcción y gestión de la infraestructura como en la dotación de equipamiento necesario para su funcionamiento.
Cesión del inmueble por parte de la vecina María Izquierdo Agustí
La futura instalación se ubicará en la calle San Félix y contará con financiación procedente de distintas fuentes: una subvención del Plan Abierto de Inversiones 2024-2027 de la Diputación de Valencia, fondos propios del consistorio y una aportación económica junto con la cesión del inmueble por parte de la vecina María Izquierdo Agustí, quien ha legado la propiedad donde se construirá el centro. Además, el consistorio continúa trabajando para lograr nuevas líneas de financiación a través de ayudas autonómicas.
El alcalde valoró positivamente el encuentro y subrayó su importancia dentro del desarrollo del proyecto municipal. "Supuso un paso más en el proceso para conseguir que se haga realidad este proyecto tan importante para el futuro de Olocau y de las poblaciones de nuestro entorno", señaló Ropero.
Prioridad del equipo de gobierno
Asimismo, el primer edil destacó la relevancia del centro de envejecimiento activo dentro de las prioridades del equipo de gobierno.
"El centro de envejecimiento activo es una de las máximas prioridades para el equipo de gobierno, por lo que vamos a seguir trabajando para poder tenerlo lo antes posible y ofrecer un servicio fundamental para el día a día de nuestras personas mayores", añadió.
Con este avance, el Ayuntamiento de Olocau continúa impulsando un proyecto estratégico destinado a mejorar la atención y el bienestar de las personas mayores del municipio y de su entorno, en colaboración con las administraciones supramunicipales.
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