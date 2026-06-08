Riba-roja exige a la Generalitat reactivar la llegada del metro al casco urbano y mejorar la seguridad en València la Vella

El pleno del Ayuntamiento de Riba-roja de Túria ha aprobado una moción impulsada por el equipo de gobierno socialista para reclamar a la Generalitat Valenciana la reactivación del proyecto de prolongación de la línea 9 de Metrovalencia hasta el centro del casco urbano, así como la construcción de una pasarela peatonal y ciclista que garantice un acceso seguro a la urbanización València la Vella.

La iniciativa salió adelante con los votos favorables del PSPV, Compromís, Esquerra Unida-Unides Podem y Vox, mientras que el Partido Popular optó por la abstención.

La moción solicita además que el Consell incluya en sus presupuestos las partidas necesarias para poner en marcha ambas actuaciones, consideradas estratégicas para mejorar la movilidad y la seguridad de los vecinos del municipio.

Un proyecto pendiente desde 2018

El acuerdo plenario recuerda que en julio de 2018 la Generalitat y el Ayuntamiento de Riba-roja de Túria firmaron un protocolo de intenciones para prolongar la línea 9 de Metrovalencia hasta el núcleo urbano, una actuación que contemplaba la construcción de una estación subterránea en el entorno del Barranc dels Moros y del actual centro de salud.

Según recoge la moción, el proyecto cuenta ya con un estudio de viabilidad que avala tanto su viabilidad técnica como económica, mientras que el ayuntamiento ha manifestado su disposición a facilitar los terrenos necesarios para ejecutar la infraestructura.

La corporación municipal considera que la llegada del metro al centro urbano supondría una mejora sustancial en la conexión del municipio con el área metropolitana de València y permitiría responder a una reivindicación histórica de la ciudadanía.

Asimismo, el documento aprobado recuerda que la actual pasarela provisional instalada en la zona fue concebida como una solución temporal hasta la construcción de la futura estación subterránea. De hecho, la infraestructura fue financiada íntegramente por el Ayuntamiento con el objetivo de facilitar el acceso mientras se desarrollaba el proyecto definitivo.

Por ello, el consistorio defiende que nunca se planteó una remodelación de dicha pasarela provisional, ya que su sustitución debía producirse con la ejecución de la solución integral prevista en el proyecto ferroviario.

Pleno del Ayuntamiento de Riba-roja del pasado 1 de junio. / A. Riba-roja de Túria

Más seguridad para València la Vella

La moción también pone el foco en la situación de la urbanización València la Vella, donde el acceso desde la carretera CV-370 se realiza actualmente a través de un puente elevado que cruza las vías de la línea 9 de Metrovalencia.

Según expone el consistorio, esta infraestructura presenta importantes deficiencias desde el punto de vista de la seguridad vial, ya que carece de aceras y de espacios específicos para peatones y ciclistas, obligando a los usuarios a compartir la calzada con los vehículos.

Además, el cambio de rasante existente reduce considerablemente la visibilidad y aumenta el riesgo de atropellos para quienes transitan por la zona.

Ante esta situación, el consistorio ha trasladado en diversas ocasiones a la Dirección General de Obras Públicas y Movilidad la necesidad de construir una pasarela peatonal y ciclista independiente o, en su defecto, acometer un desdoblamiento seguro de la plataforma actual.

Una reivindicación histórica

El alcalde de Riba-roja de Túria, Robert Raga, destacó que la aprobación de esta moción responde a una demanda ampliamente compartida por la ciudadanía.

"Esta petición del pleno municipal concentra el sentir de la ciudadanía que solicita las infraestructuras necesarias y urgentes para garantizar una movilidad urbana sostenible y eficiente que se agravó, enormemente, desde el desmantelamiento del tren de cercanías que se llevó a cabo en el año 2005".

Tras la aprobación de la iniciativa, el acuerdo será remitido a la Presidencia de la Generalitat, a la Conselleria de Infraestructuras y a las direcciones generales de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), con el objetivo de impulsar unas actuaciones que el Ayuntamiento considera fundamentales para el futuro desarrollo del municipio.