El CEIP La Sabina de San Antonio de Benagéber estrena cubiertas de sombra tras cuatro años de reivindicaciones

Las nuevas cubiertas de sombra de los patios de Educación Infantil del CEIP La Sabinade San Antonio de Benagéber ya son una realidad. La actuación, finalizada la pasada semana, pone fin a una reivindicación que la Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) ha mantenido desde prácticamente la apertura del centro y que, según destacan sus representantes, ha requerido "casi cuatro años de trabajo, seguimiento constante y diálogo con las distintas administraciones".

Desde la Junta Directiva del AMPA recuerdan que la falta de zonas de sombra en los patios de Infantil era una de las principales preocupaciones de las familias desde que el colegio abrió sus puertas en septiembre de 2022. A pesar de tratarse de un centro de nueva construcción, "el proyecto original no contemplaba estructuras permanentes que protegieran del sol al alumnado durante los recreos y actividades al aire libre", indican desde la asociación.

Actuación urgente

"La ausencia de sombra suponía una preocupación constante para las familias y hacía necesaria una actuación urgente para proteger a los niños y niñas de las altas temperaturas", explican desde la asociación.

Ante esta situación, el AMPA inició una intensa labor reivindicativa con el objetivo de encontrar una solución definitiva. Durante estos años, las familias han impulsado recogidas de firmas, presentado escritos y solicitudes formales ante el Ayuntamiento de San Antonio de Benagéber y la Conselleria de Educación, además de trasladar la problemática al Consejo Escolar y realizar un seguimiento permanente de todos los trámites administrativos.

Instalación de sombras en el CEIP La Sabina de San Antonio de Benagéber. / Levante-EMV

La asociación subraya que el camino no ha sido sencillo. "La complejidad administrativa hizo que el proceso se prolongara mucho más de lo deseado", señalan. Incluso llegaron a solicitar la intervención del Síndic de Greuges para favorecer la coordinación entre administraciones y ayudar a desbloquear una situación que llevaba años pendiente de resolución.

Desde el AMPA también han querido destacar el respaldo recibido por parte del equipo directivo del centro durante todo el proceso. Según explican, la dirección del CEIP La Sabina compartió desde el principio la preocupación por la falta de sombra en los patios y colaboró activamente para trasladar esta necesidad a las administraciones competentes.

Finalmente, la Conselleria de Educación, a través de su departamento de Infraestructuras Educativas, estableció el procedimiento necesario para que el consistorio pudiera desarrollar el proyecto. A partir de ese momento, las diferentes administraciones avanzaron en la tramitación que ha culminado con la ejecución de las obras.

"Culminamos muchos años de trabajo voluntario"

Para la Junta Directiva del AMPA, la instalación de estas cubiertas supone "la culminación de años de trabajo voluntario en defensa del bienestar del alumnado". Un esfuerzo que, aseguran, ha estado basado en "la constancia, la capacidad de diálogo y la convicción de que los niños y niñas del centro merecían unas instalaciones adecuadas a sus necesidades".

La nueva infraestructura permitirá que el alumnado de Infantil disfrute de espacios exteriores más seguros y confortables durante todo el curso escolar, especialmente durante los meses de mayor calor.

Desde la asociación consideran que este logro demuestra la importancia de la implicación de las familias en la mejora de la educación pública. "La participación activa de las familias, el compromiso del equipo directivo y la colaboración entre administraciones han hecho posible una mejora que beneficiará a los alumnos actuales y a las futuras generaciones del CEIP La Sabina", concluyen.