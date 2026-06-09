Desmantelados dos puntos de venta de droga en Llíria y la Pobla de Vallbona

La Guardia Civil ha desmantelado dos presuntos puntos de venta de sustancias estupefacientes ubicados en los municipios de Llíria y la Pobla de Vallbona, en una operación que se ha saldado con tres detenidos y una persona investigada.

La investigación se inició después de que los agentes localizaran varias fotografías y vídeos en los que aparecía un individuo junto a diferentes drogas y objetos de valor, lo que despertó las sospechas sobre una posible actividad ilícita relacionada con el tráfico de estupefacientes.

Dos viviendas

Las pesquisas permitieron identificar dos viviendas presuntamente vinculadas a la distribución de droga. El pasado 12 de mayo, la Guardia Civil llevó a cabo registros simultáneos en ambos inmuebles, uno situado en Llíria y otro en la Pobla de Vallbona.

Todas las sustancias intervenidas

Durante la operación se intervinieron cerca de 1,2 kilogramos de marihuana, 1,7 kilogramos de hachís y 68 gramos de cocaína. Además, los agentes localizaron una pistola de aire comprimido con características similares a las de un arma de fuego real.

Tres hombres detenidos

Como resultado de la actuación, fueron detenidos tres hombres de 26, 54 y 55 años, todos ellos de nacionalidad española. Asimismo, un cuarto hombre, de 40 años, está siendo investigado por su presunta implicación en los hechos.

A los implicados se les atribuyen delitos contra la salud pública por tráfico de drogas, blanqueo de capitales y tenencia ilícita de armas. Además, durante la investigación se comprobó que uno de los detenidos conducía un vehículo sin haber obtenido nunca el permiso de conducir, por lo que también se le imputa un delito contra la seguridad vial.

La operación ha sido desarrollada por agentes del Puesto Principal de La Pobla de Vallbona. Las diligencias han sido remitidas al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 8 de Llíria.