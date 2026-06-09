Llíria estrena planta de gestión de residuos voluminosos con seis millones de euros de fondos europeos

El complejo de tratamiento de residuos de Llíria cuenta desde esta semana con una nueva planta destinada a la gestión de residuos voluminosos, una infraestructura impulsada por el Consorcio Valencia Interior (CVI) que ha supuesto una inversión cercana a los seis millones de euros financiados por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation EU.

La nueva instalación permitirá avanzar en la recuperación, reutilización y valorización de muebles, colchones, somieres, puertas, maderas y otros enseres de gran tamaño que hasta hace pocos años terminaban mayoritariamente en vertederos. La actuación forma parte del programa de ayudas para la construcción de nuevas instalaciones de preparación para la reutilización y reciclado impulsado por la Generalitat a través de la Dirección General de Calidad y Educación Ambiental dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Cerca de 12.000 toneladas de residuos voluminosos

Cada año llegan al ámbito del Consorcio Valencia Interior cerca de 12.000 toneladas de residuos voluminosos. Con esta nueva nave será posible identificar aquellos objetos que todavía conservan utilidad, acondicionarlos y prolongar su vida útil mediante procesos de revisión, reparación y restauración.

Además, se estima que las instalaciones permitirán tratar alrededor de 13.000 colchones al año, mejorando significativamente la recuperación de materiales y reduciendo el volumen de residuos destinados a vertedero.

Durante el acto de inauguración, el vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Vicente Martínez Mus, destacó que esta infraestructura supone "un avance hacia un modelo de gestión de residuos basado en la economía circular, la preparación para la reutilización y la reducción del vertido".

"Un paso decisivo para dejar atrás el viejo modelo lineal de usar y tirar"

El conseller aseguró que la puesta en marcha de la planta representa "un paso decisivo para dejar atrás el viejo modelo lineal de usar y tirar" y avanzar en la línea marcada por los objetivos europeos de reciclaje y valorización.

Martínez Mus subrayó además que "hoy consolidamos un modelo en el que los residuos urbanos, gestionados de forma inteligente, dejan de ser una carga para convertirse en un recurso de gran valor que puede volver al sistema productivo".

Martínez Mus y el presidente del Consorcio Valencia Interior, Francisco Gómez. / GVA

Avanzar hacia un modelo de vertido mínimo

En la misma línea, explicó que el objetivo es continuar avanzando hacia un modelo de vertido mínimo mediante la recuperación de materiales de calidad y su reincorporación a los procesos productivos. "No queremos enterrar recursos que pueden tener una segunda vida. Queremos recuperar materiales, aprovechar materias primas secundarias y generar nuevas oportunidades económicas y ambientales", afirmó.

Por su parte, el presidente del Consorcio Valencia Interior, Francisco Gómez, destacó que estas instalaciones "representan un cambio de paradigma en la gestión, porque hablamos de evitar que muchos productos se conviertan prematuramente en residuos".

Asimismo, el director de Tratamiento de la Comunitat Valenciana, Murcia y Castilla-La Mancha de Urbaser, Ignacio Gómez, señaló que las nuevas naves "marcan un hito en la gestión técnica de residuos mediante la preparación para la reutilización y la maximización de la recuperación de materiales".

La nueva planta se convierte así en una de las inversiones más importantes realizadas por el Consorcio Valencia Interior en materia de infraestructuras ambientales y refuerza la apuesta por un modelo de gestión más sostenible, basado en la reutilización de recursos y la reducción progresiva de los residuos destinados a eliminación.