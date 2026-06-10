Vaivén
El alcalde de Riba-roja lo tiene claro: la pantalla para ver a España en el centro, ni izquierda ni derecha
Una divertida campaña promocional del Ayuntamiento de Riba-roja de Túria busca la ubicación ideal para la pantalla gigante de los partidos de la selección
El Ayuntamiento de Riba-roja de Túria ha encontrado la solución definitiva a uno de los grandes dilemas del verano: dónde colocar la pantalla gigante para ver los partidos de España.
En un divertido vídeo promocional, dos jóvenes protagonizan un intenso debate urbanístico-futbolero. Uno lo tiene claro: “Yo creo que visualmente se va a ver mucho mejor a la derecha”. Pero su compañero discrepa: “Pues yo creo que no, creo que si lo tiramos un poco a la izquierda mejor”. La discusión continúa entre argumentos sobre perspectivas, orientación y un enemigo común: el sol. “Que no, que si no la luz no le da bien, a la izquierda mejor”. “Ya, pero el sol a veces molesta”.
Cuando parece imposible alcanzar un acuerdo, surge la gran idea: “¿Y si le preguntamos a un experto?”.
Entonces aparece el alcalde de Robert Raga para zanjar la cuestión con una solución de consenso digna de titular: “Ni cap a l’esquerra, ni cap a la dreta, la pantalla al mig, cap a la plaça”.
Y así queda resuelto el debate. Ni izquierda, ni derecha. La pantalla, al centro y mirando a la plaza.
A partir de los dieciseisavos de final, todos los partidos de La Roja podrán seguirse en pantalla gigante en la plaza del Ayuntamiento, dentro de la programación de Fadrins 2026, con barra, música y ambiente para animar a la selección.
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