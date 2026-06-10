El Gobierno destina más de 40 millones a la recuperación de infraestructuras agrarias y de regadío en el río Túria tras la dana

El Gobierno de España ha destinado más de 40 millones a la recuperación de las infraestructuras agrarias y de regadío vinculadas al sistema de regantes del río Túria tras la dana. Una inversión que incluye cerca de 25 millones para la reparación del Canal Principal del Camp de Túria y las redes de riego de 18 comunidades de regantes.

Así lo ha destacado la comisionada especial para la Reconstrucción y Reparación de los daños provocados por la dana, Zulima Pérez, durante la sesión técnica organizada por la Junta Central de Usuarios del río Túria, celebrada hoy en Riba-roja de Túria.

La inversión realizada en el territorio de los regantes del Túria forma parte de los más de 400 millones que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha movilizado para la recuperación del sector agrario afectado por la dana. En concreto, las actuaciones desarrolladas en la Serranía, Camp de Túria, l’Horta Sud, l’Horta Nord y las pedanías del sur de València superan los 25,3 millones de euros en inversiones directas para la recuperación de explotaciones e infraestructuras agrarias, a los que se suman cerca de 25 millones de euros destinados a infraestructuras de regadío.

Entre estas actuaciones destaca la reparación del Canal Principal del Camp de Túria, impulsada por el Ministerio de Agricultura y la Confederación Hidrográfica del Júcar, así como las intervenciones realizadas en 18 comunidades de regantes para restablecer infraestructuras esenciales para la actividad agrícola y garantizar el suministro de agua a las explotaciones afectadas.

"Esfuerzo inversor sin precedentes"

Durante su intervención, Zulima Pérez subrayó que “el agua es un recurso esencial para el presente y el futuro del campo valenciano, y las comunidades de regantes son un ejemplo histórico de eficiencia, sostenibilidad y gestión responsable”. Por ello, señaló que el Gobierno “ha impulsado un esfuerzo inversor sin precedentes para reconstruir las infraestructuras agrarias y garantizar que la actividad productiva pueda recuperarse cuanto antes”.

En la actualidad, el Gobierno central ya ha destinado 9.570,46 millones de euros a ayudas, subvenciones y actuaciones directas para la recuperación de las zonas afectadas por la dana. “Esta cuantía ya está en el territorio y ha llegado a las familias y a los sectores productivos afectados”, indicó Pérez.

Asimismo, destacó “el compromiso firme” con la recuperación del Gobierno de España que “está reconstruyendo las bases para que nuestro sector agrario vuelva a ser competitivo, fuerte y sostenible”.

Más de 400 millones para reconstruir el sector agrario

Las principales líneas de apoyo al sector agrario incluyen 76,8 millones para compensar pérdidas en explotaciones agrarias, con 9.136 solicitudes ya abonadas, y 93 millones de euros destinados a 6.518 agricultores que han acometido la reparación de sus explotaciones con medios propios.

A estas medidas se suman más de 4 millones para viveros afectados, 6,8 millones para actuaciones en el dominio público hidráulico y cerca de 25,4 millones para compensar franquicias de explotaciones aseguradas.

El pasado 12 de mayo de 2026, el Consejo de Ministros aprobó una ampliación de crédito de casi 64 millones para culminar actuaciones ya iniciadas de reconstrucción de caminos rurales, recuperación de explotaciones agrarias y reparación de infraestructuras de regadío en los municipios afectados.

Actualmente, el Gobierno actúa en caminos rurales de 90 municipios con trabajos iniciados por valor de 75 millones, de los que ya se han ejecutado 64 millones, permitiendo reparar 3.500 kilómetros de vías rurales. En materia de regadío, se han puesto en marcha 120 proyectos con una inversión superior a los 80 millones de euros, de los cuales treinta ya han concluido y han ejecutado 52 millones de euros.

Por su parte, continúan los trabajos de recuperación de parcelas agrícolas y viveros, con actuaciones en 3.527 parcelas, de las que 2.803 ya han sido finalizadas, así como en 48 viveros, entre los que cinco ya han completado su reconstrucción. La inversión ejecutada en este ámbito asciende a 62 millones de euros.