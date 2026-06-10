Llíria honra al cineasta Armand Guerra y al maestro José Zapater Sancho con la denominación de nuevos parques

El Ayuntamiento de Llíria ha aprobado en sesión plenaria la denominación de dos espacios públicos de la ciudad como “Parc del Cineasta Armand Guerra” y “Parc del Mestre José Zapater Sancho”, en reconocimiento a la trayectoria y legado de dos figuras estrechamente vinculadas a la historia cultural, educativa y social del municipio.

La propuesta fue defendida por la concejala de Cultura, María José Llopis, quien destacó la importancia de ambos homenajes para preservar la memoria colectiva de la ciudad y reconocer a personas que contribuyeron de forma destacada al desarrollo de Llíria.

En relación con Armand Guerra, nombre artístico de José Estivalis, Llopis recordó que nació en Llíria en 1886 y está considerado como uno de los pioneros del cine social europeo. Cineasta, escritor y periodista, desarrolló una intensa actividad cultural en ciudades como París, Berlín y Madrid, contribuyendo a la innovación del lenguaje cinematográfico en Europa.

“Durante décadas su figura estuvo injustamente olvidada"

“Durante décadas su figura estuvo injustamente olvidada. Sin embargo, en los últimos años, instituciones culturales, investigadores y la propia ciudad de Llíria han comenzado a recuperar y reivindicar su legado”, señaló la edil.

Asimismo, recordó que el ayuntamiento ha declarado 2026 como Año Armand Guerra, coincidiendo con el centenario de las primeras proyecciones sonoras impulsadas por el cineasta edetano.

“Dedicar un parque de nuestra ciudad a Armand Guerra supone un acto de justicia histórica y de reconocimiento institucional hacia una figura que proyectó el nombre de Llíria por Europa y que contribuyó de manera decisiva al desarrollo del cine y de la cultura contemporánea. No es únicamente recordar a un cineasta, sino reivindicar la memoria de una persona que creyó en la cultura como motor de transformación social”, afirmó.

El nuevo Parc del Cineasta Armand Guerra estará ubicado en una zona próxima a la calle Chelva, lugar donde nació el reconocido creador.

Homenaje al maestro José Zapater Sancho

La corporación municipal aprobó por unanimidad la denominación del Parc del Mestre José Zapater Sancho, situado frente al Centro de Salud, en la zona del Pla de l’Arc.

María José Llopis destacó la figura de quien fue maestro, gestor educativo y servidor público profundamente vinculado a Llíria. Aunque nació en Alcublas, sus raíces familiares procedían de la capital del Camp de Túria y desarrolló en ella toda su vida personal, profesional y social.

José Zapater inició su labor docente a comienzos de los años cincuenta en distintas academias de la localidad como profesor de Lengua y Literatura Española. En 1957 asumió la dirección de la primera unidad escolar del Patronato Hermandad de Labradores y, años después, impulsó la creación y dirigió el actual CEIP Sant Miquel, centro en el que desarrolló una extensa trayectoria educativa.

Primera biblioteca municipal

Durante más de cuatro décadas formó académica y humanamente a numerosas generaciones de alumnos hasta su jubilación. Además, desempeñó responsabilidades públicas como teniente de alcalde y concejal de Educación y Cultura, promoviendo iniciativas de gran relevancia para la ciudad como la creación de la primera biblioteca municipal y del primer comedor escolar del colegio San Vicente Ferrer.

Su implicación en la vida cultural y musical de Llíria también fue notable, participando activamente en entidades como la Unió Musical y la Agrupación Musical Edetana Vicente Giménez.

En 2016 recibió el título de Hijo Adoptivo de Llíria, una de las máximas distinciones honoríficas que concede el Ayuntamiento. José Zapater Sancho falleció el 18 de noviembre de 2025, dejando tras de sí una trayectoria marcada por el servicio público, la educación, la cultura y el progreso de la ciudad.

Emotivas palabras de la familia

Durante el pleno intervino la hija de José Zapater Sancho, quien agradeció el reconocimiento en nombre de toda la familia.

“Hoy es un día de profundas emociones para nuestra familia. Ver cómo el nombre de mi padre queda unido para siempre a un espacio de convivencia en Llíria nos llena de un orgullo difícil de expresar con palabras”, manifestó.

También recordó que su padre entendía la educación como una herramienta para construir futuro y crear comunidad. “Que hoy se le dedique un parque, un lugar donde jugarán niños, pasearán jóvenes y descansarán familias, es el mejor homenaje posible. Un parque es un espacio vivo, como vivo es también el legado que nos dejó”, afirmó.

Asimismo, destacó el carácter unánime de la iniciativa y el consenso alcanzado entre todas las fuerzas políticas representadas en el ayuntamiento.

Diferente resultado en las votaciones

La denominación del Parc del Mestre José Zapater Sancho fue aprobada por unanimidad de todos los grupos municipales.

Por su parte, la votación para la denominación del Parc del Cineasta Armand Guerra contó con el apoyo del equipo de gobierno, mientras que los grupos del Partido Popular y Vox optaron por la abstención.

El portavoz popular, Rafael Villarejo, justificó la posición de su grupo asegurando que “es incuestionable su papel en el mundo de la cultura, del cine y como pionero”, aunque señaló que existían determinados aspectos recogidos en la documentación del expediente con los que no compartían el enfoque. “Su labor es innegable como cineasta. Nuestro voto tiene que ser, en este caso, una abstención”, indicó.

Por su parte, el alcalde de Llíria, Paco Gorrea, destacó que ambos reconocimientos son “sin duda muy merecidos” y subrayó la importancia de seguir poniendo en valor a personas que han contribuido a engrandecer el nombre y la historia de la ciudad.