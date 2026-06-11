Agua potable para Sant Miquel, Montaragó, Montcati y Calabacín en Llíria para 2027

El Ayuntamiento de Llíria ha licitado la redacción de los proyectos para llevar agua potable a todas las urbanizaciones de la zona noroeste, las cuales se enclavan en el eje del Camí Vell de Chelva y comprenden los núcleos residenciales de Sant Miquel, Montaragó, Montcati y Calabacín.

Según explica la concejala del Ciclo del Agua y Urbanizaciones, Mª Cruz García, “Llíria sigue avanzando en la dotación de servicios a las urbanizaciones del término municipal, en este caso, dando cumplimiento al Plan de Acción para la Regularización de Abastecimientos de Agua Potable no incluidos actualmente en la concesión municipal. Este plan fue aprobado por el pleno en el año 2022 y suponía una propuesta pionera en Llíria para sus urbanizaciones que tiene visión de futuro y que es flexible, ya que se puede ir adaptando su ejecución por fases”.

Esta nueva propuesta avanza en la gestión del desarrollo residencial y establece una calendarización de actuaciones para hacer de los núcleos de población ubicados fuera del casco urbano nuevos barrios con todos los servicios básicos, en este caso el del agua potable.

García ha destacado “el compromiso del ayuntamiento con los vecinos y vecinas de las urbanizaciones. Por ello, en esta zona se ha procedido a la mejora de las infraestructuras hidráulicas, primero con la implantación de una canalización general que discurre por el Camí Vell de Chelva y que ya ha ejecutado el consistorio con una inversión cercana al millón de euros, y ahora, con el desarrollo de los proyectos específicos para crear la red de suministro interna en todas y cada una de estas urbanizaciones”.

Dar servicio a más de 860 viviendas

Con una inversión de 2,8 millones de euros, la actuación dará servicio a unas 862 viviendas y una población potencial de 2.750 personas. El ayuntamiento tiene previsto publicar en breve el proyecto de ejecución para consulta pública por los vecinos y propietarios de parcelas, y una vez aprobado definitivamente, llevar a cabo su licitación, con el objetivo de que en el año 2027 todos estos núcleos de población puedan tener operativo el suministro de agua.

Estas inversiones y desarrollos están dentro del plan de gestión que el Gobierno local se ha dotado para los próximos años y que está dando una respuesta directa y eficaz a las demandas vecinales que con este modo de actuar ven correspondidas.