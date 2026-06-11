Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Huelga profesores ValenciaTiempo Comunitat ValencianaJorge BellverWhatsapp MazónBulevar García LorcaHuelga metrovalencia hoyJosé Luis Sastre
instagramlinkedin

Educación

El IES l’Eliana adelanta la salida del alumnado hasta septiembre por las altas temperaturas

La medida busca mitigar los efectos del calor extremo en las aulas, adaptando la jornada para proteger el bienestar y el rendimiento del alumnado

Exterior del IES L'Eliana.

Exterior del IES L'Eliana. / Levante-EMV

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Laura Florentino

Laura Florentino

L'Eliana

El IES l’Eliana ha anunciado una modificación de su organización horaria para lo que resta de junio y septiembre con el objetivo de adaptar la actividad lectiva a las elevadas temperaturas que se registran durante las últimas semanas del curso escolar.

La nueva medida, que ha entrado en vigor este jueves 11 de junio, supone una reducción de la jornada lectiva para parte del alumnado y una reorganización para minimizar la exposición al calor en las aulas.

Organización por cursos

Según la información difundida por el centro, los estudiantes de 1.º y 2.º de ESO pasarán a tener una jornada continuada de 8:00 a 13:00 horas, con seis periodos lectivos de 45 minutos y un único descanso de 30 minutos.

Por su parte, el alumnado de 3.º y 4.º de ESO y Bachillerato contará con un horario diferenciado según el día de la semana. Los lunes, miércoles y viernes asistirán al centro de 8:00 a 13:00 horas, manteniendo seis clases de 45 minutos y un descanso de media hora. Los martes y jueves, sin embargo, la jornada se extenderá hasta las 14:00 horas, con siete periodos lectivos de 45 minutos y dos descansos de 30 y 15 minutos, respectivamente.

"Puede afectar al rendimiento académico"

En la publicación, el centro señala que “cuando el calor aprieta, el horario se adapta” y añade que “aprender está muy bien, pero hacerlo a 35 grados en un aula es ya una actividad de riesgo extremo”.

Noticias relacionadas y más

Asimismo, el IES l’Eliana destaca que las altas temperaturas pueden afectar al rendimiento académico y al bienestar del alumnado, afirmando que “la ciencia lo confirma: el cerebro funciona mejor cuando no se está derritiendo”.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Visto para sentencia el acuerdo educativo: los docentes votan en los próximos días la propuesta de Conselleria
  2. El Consell presupuesta 68 millones más para la educación concertada en plena huelga educativa
  3. Cuatro diques de hasta 11 metros de altura ayudarán a proteger la llegada de aguas torrenciales a la presa de Buseo
  4. El tiempo en la Comunitat Valenciana: la Aemet prevé un vuelco meteorológico de cara al fin de semana
  5. Educación defiende su última propuesta pese a mantener la oferta salarial: 'Supera ampliamente las reivindicaciones
  6. Los docentes votan suspender la huelga indefinida y rechazan el acuerdo con Conselleria
  7. Más protestas el curso que viene o un “alto el fuego”: qué escenarios se abren ahora para la huelga educativa
  8. Una negociación televisada acaba con una nueva propuesta de 3.300 millones que valorarán los sindicatos

El IES l’Eliana adelanta la salida del alumnado hasta septiembre por las altas temperaturas

El IES l’Eliana adelanta la salida del alumnado hasta septiembre por las altas temperaturas

Agua potable para Sant Miquel, Montaragó, Montcati y Calabacín en Llíria para 2027

Agua potable para Sant Miquel, Montaragó, Montcati y Calabacín en Llíria para 2027

Vilamarxant recupera su referencia turística, el paraje de La Pea, tras la devastación de la dana

Vilamarxant recupera su referencia turística, el paraje de La Pea, tras la devastación de la dana

El Ministerio de Transportes concluye las obras de la A-3 y A-7 tras los daños por la dana en Riba-roja

El Ministerio de Transportes concluye las obras de la A-3 y A-7 tras los daños por la dana en Riba-roja

Veolia ejecuta en Riba-roja un 30% de las obras de reposición y mejora de las infraestructuras hídricas tras la DANA que supondrán una inversión de 4,4 millones de euros

Veolia ejecuta en Riba-roja un 30% de las obras de reposición y mejora de las infraestructuras hídricas tras la DANA que supondrán una inversión de 4,4 millones de euros

El alcalde de Riba-roja lo tiene claro: la pantalla para ver a España en el centro, ni izquierda ni derecha

El Gobierno destina más de 40 millones a la recuperación de infraestructuras agrarias y de regadío en el río Túria tras la dana

El Gobierno destina más de 40 millones a la recuperación de infraestructuras agrarias y de regadío en el río Túria tras la dana

Llíria honra al cineasta Armand Guerra y al maestro José Zapater Sancho con la denominación de nuevos parques

Llíria honra al cineasta Armand Guerra y al maestro José Zapater Sancho con la denominación de nuevos parques
Tracking Pixel Contents