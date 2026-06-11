El IES l’Eliana adelanta la salida del alumnado hasta septiembre por las altas temperaturas

El IES l’Eliana ha anunciado una modificación de su organización horaria para lo que resta de junio y septiembre con el objetivo de adaptar la actividad lectiva a las elevadas temperaturas que se registran durante las últimas semanas del curso escolar.

La nueva medida, que ha entrado en vigor este jueves 11 de junio, supone una reducción de la jornada lectiva para parte del alumnado y una reorganización para minimizar la exposición al calor en las aulas.

Organización por cursos

Según la información difundida por el centro, los estudiantes de 1.º y 2.º de ESO pasarán a tener una jornada continuada de 8:00 a 13:00 horas, con seis periodos lectivos de 45 minutos y un único descanso de 30 minutos.

Por su parte, el alumnado de 3.º y 4.º de ESO y Bachillerato contará con un horario diferenciado según el día de la semana. Los lunes, miércoles y viernes asistirán al centro de 8:00 a 13:00 horas, manteniendo seis clases de 45 minutos y un descanso de media hora. Los martes y jueves, sin embargo, la jornada se extenderá hasta las 14:00 horas, con siete periodos lectivos de 45 minutos y dos descansos de 30 y 15 minutos, respectivamente.

"Puede afectar al rendimiento académico"

En la publicación, el centro señala que “cuando el calor aprieta, el horario se adapta” y añade que “aprender está muy bien, pero hacerlo a 35 grados en un aula es ya una actividad de riesgo extremo”.

Asimismo, el IES l’Eliana destaca que las altas temperaturas pueden afectar al rendimiento académico y al bienestar del alumnado, afirmando que “la ciencia lo confirma: el cerebro funciona mejor cuando no se está derritiendo”.