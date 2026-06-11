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Reconstrucción dana

El Ministerio de Transportes concluye las obras de la A-3 y A-7 tras los daños por la dana en Riba-roja

Los trabajos han reforzado el talud y las estructuras de paso de la A-3 y A-7 sobre la rambla del Poyo, devolviendo la estabilidad a la zona

El Ministerio de Transportes da por concluidas las obras de la A-3 y A-7 dañadas por la dana

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Laura Florentino

Laura Florentino

Riba-roja de Túria

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha dado por finalizadas las obras de reparación de las infraestructuras afectadas por la dana del 29 de octubre de 2024 en el entorno de Riba-roja de Túria, en la provincia de Valencia. Los trabajos han permitido recuperar y reforzar tanto el talud de separación entre la autovía A-3 y la rambla del Poyo como las estructuras de paso de la A-3 y la A-7 sobre este barranco. La actuación ha supuesto una inversión de 19,5 millones.

Las obras se han ejecutado entre los kilómetros 337 y 340 de la A-3 y en el kilómetro 336 de la A-7, una de las zonas más afectadas por los episodios de lluvias extremas registrados en 2024.

Refuerzo de taludes y estructuras

Los trabajos han incluido, entre otras actuaciones, la estabilización de los cajeros del barranco mediante muros de escollera, con el objetivo de devolver la estabilidad a los ramales del enlace 338 de la A-3 con la CV-374.

Asimismo, se ha procedido a la estabilización de los taludes en ambas márgenes del barranco y a la ampliación del cauce mediante la excavación de un tramo del talud opuesto a la A-3, en un tramo de aproximadamente 400 metros de longitud y 35 metros de anchura.

Actuaciones sobre la rambla del Poyo.

Actuaciones sobre la rambla del Poyo. / Delegación de Gobierno

En la estructura de la A-7 sobre la rambla del Poyo se ha ejecutado la protección de pilas y estribos con escollera, además de la nivelación del lecho del cauce.

Por su parte, en el paso de la A-3 sobre el barranco se ha reforzado la cimentación de pilas y estribos, protegido los elementos estructurales con escolleras, ejecutado rastrillos de protección aguas arriba y aguas abajo, nivelado el cauce y sustituido el pretil existente.

Coordinación con la CHJ y balance global

El Ministerio ha destacado que todas las actuaciones se han coordinado con la Confederación Hidrográfica del Júcar, con el objetivo de garantizar la compatibilidad de las obras con la dinámica del cauce del barranco del Poyo.

Noticias relacionadas y más

Esta intervención se suma a otras actuaciones ya finalizadas en la Red de Carreteras del Estado en la provincia de Valencia tras los daños provocados por la dana de 2024. En conjunto, estas obras han supuesto una inversión global de 46,65 millones de euros destinada a la recuperación de infraestructuras viarias afectadas por el episodio meteorológico extremo.

Actuaciones sobre la rambla del Poyo.

Actuaciones sobre la rambla del Poyo. / Delegación de Gobierno

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