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Vilamarxant recupera su referencia turística, el paraje de La Pea, tras la devastación de la dana

La Diputación de Valencia impulsa la recuperación del espacio natural La Pea en Vilamarxant con la colaboración público-privada.

El presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, durante su visita al paraje de La Pea en Vilamarxant.

El presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, durante su visita al paraje de La Pea en Vilamarxant. / Diputación de Valencia

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Redacción Levante-EMV

Vilamarxant

El presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, ha visitado este jueves el paraje de La Pea en Vilamarxant. Un espacio natural de la ribera del río Turia que quedó destrozado por la dana y que se está recuperando gracias a la colaboración público-privada impulsada por la Diputación entre Coca-Cola y el Ayuntamiento del municipio del Camp de Túria.

La asociación internacional sin ánimo de lucro Chelonia Global Nature Conservation, dentro del proyecto Mares Circulares de Coca-Cola, ha realizado trabajos de limpieza, desbroce y control del cañaveral existente. Esta intervención supone una mejora importante para la conservación y seguridad del entorno fluvial ya que la presencia abundante de cañar genera una elevada acumulación de biomasa seca, que puede actuar como combustible y aumentar el riesgo de incendio.

Segunda fase de actuación

Además, está prevista una segunda fase de actuación en la que se procederá a la plantación de vegetación de ribera, con el objetivo de favorecer la recuperación ambiental del espacio, mejorar la biodiversidad y avanzar en la sustitución progresiva del cañar por especies autóctonas.

“Los espacios naturales no se recuperan solos. Hace falta inversión, voluntad y que las instituciones estén comprometidas en la causa. Lo que vemos hoy es la prueba que cuando la sociedad civil, las empresas y las administraciones reman en la misma dirección, los resultados llegan”, ha subrayado el presidente de la Diputación.

El presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, durante su visita al paraje de La Pea en Vilamarxant.

El presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, durante su visita al paraje de La Pea en Vilamarxant. / Diputación de Valencia

Sin embargo, Mompó ha advertido que “hay administraciones que siguen sin asumir sus competencias”: “El Gobierno de España, a través de la Confederación Hidrográfica del Júcar, continúa teniendo pendiente la adecuación y revisión de numerosos tramos de nuestros ríos afectados por la dana”. “Estamos hablando de un año y medio después. No tiene justificación ni explicación”, ha criticado, al tiempo que ha defendido que “la recuperación de nuestras zonas fluviales no puede depender únicamente de la buena voluntad de empresas y entidades comprometidas”.

Precisamente, la Diputación de Valencia ha activado recientemente una nueva convocatoria de ayudas dotada en cerca de dos millones para que los ayuntamientos de la provincia puedan impulsar actuaciones de conservación y mejora de los espacios naturales. “Las valencianas y los valencianos merecen volver a disfrutar de espacios como el Parque Natural del Turia, que es uno de los tesoros ambientales de nuestra provincia. Cuidar estos entornos no debería de ser una opción, sino una obligación”, ha insistido el presidente.

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"Es la referencia turística de Vilamarxant"

En la misma línea, el alcalde de Vilamarxant, Héctor Troyano, ha puesto en valor que este paraje “es la referencia turística del municipio y el punto de encuentro de los vecinos y vecinas durante el verano”. “La dana dejó un paisaje desolador, así que gracias a iniciativas como esta, lideradas por la Diputación y Coca Cola, y con la colaboración del ayuntamiento, se pueda recuperar para que este verano esté disponible y todo el mundo lo pueda disfrutar es un placer”. Por su parte, Fernando Álvarez, jefe de Asuntos Públicos y Comunicación de Coca-Cola en la Comunitat Valenciana, ha tildado de “orgullo” poder trabajar en este proyecto.

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