Bétera coloca 400 banderolas para fomentar el respeto al medio ambiente.

El Ayuntamiento de Bétera, a través del área de Medio Ambiente, ha iniciado la colocación de 400 banderolas como parte de la campaña ‘Bétera, vas a amarla’. Esta iniciativa pretende sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia del reciclaje, la recogida de excrementos de mascotas, el servicio de recogida de poda “puerta a puerta” o el uso del Ecoparque.

La cartelería contiene mensajes directos como ‘Bétera no es un vertedero’, ‘Cada residuo a su contenedor’, ‘Este marrón es tuyo, recoge su casa’ o ‘Recogemos la poda puerta a puerta’ y se han distribuido estratégicamente junto a islas de contenedores, parques y puntos críticos de vertidos del casco urbano y de las urbanizaciones Mas Camarena, Torre en Conill, La Masía y Montesano.

La alcaldesa de Bétera, Elia Verdevío, ha asegurado que el objetivo de esta campaña es “impactar de forma directa en la ciudadanía, para concienciar sobre el papel tan importante que juegan en el cuidado del medio ambiente y la limpieza viaria del municipio. Cuidar Bétera es un compromiso conjunto, del Ayuntamiento y de cada uno de los vecinos y vecinas”.

Ubicaciones estratégicas

Por su parte, la concejal de Medio Ambiente, Gloria Campomanes, ha recalcado que la instalación de estas banderolas representa “un refuerzo importante de nuestra línea de actuación para 2026. Con esta campaña queremos transmitir que la limpieza es un trabajo de equipo: pequeñas acciones individuales sumadas al trabajo del servicio de limpieza municipal harán de Bétera un lugar más limpio, agradable y mejor para vivir”.

Del mismo modo, el concejal de Sanidad, Carlos Abad, ha recordado que “recoger los excrementos de las mascotas es un gesto sencillo de convivencia con el que logramos que nuestras calles y parques sean espacios limpios y agradables. Por eso la campaña incluye un mensaje muy claro: concienciar a los dueños de mascotas para que no permitan que utilicen los espacios públicos como pipican”.

‘Bétera vas a amarla’, la campaña de sensibilización sobre el medio ambiente sale a la calle. / A. Bétera

Servicios a disposición del ciudadano

Hace casi dos años que la concejalía de Medio Ambiente puso en marcha el sistema de recogida de poda ‘puerta a puerta’ en todo el término municipal y ha contado con una gran acogida entre la ciudadanía, pero es necesario impulsar campañas como esta para acabar con los vertidos en zonas inadecuadas y en volúmenes que superan lo estipulado.

La campaña se engloba dentro de la marca ‘Bétera Sostenible’. El municipio recuerda que los vecinos tienen a su disposición la Oficina de Atención Ambiental, ubicada en la Avenida País Valenciano, 78, que cuenta con tres educadores ambientales para asesorar en la correcta gestión de los residuos del hogar, y el servicio de recogida de enseres voluminosos a través del teléfono 900 373 936.