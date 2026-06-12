Meteorología
La urbanización Torre de Porta Coeli en Serra ya cuenta con su propia estación meteorológica
La alcaldesa Alicia Tusón asegura que la iniciativa acerca servicios municipales a todos los núcleos de población, facilitando información en tiempo real a los residentes
El Ayuntamiento de Serra ha puesto en marcha una nueva estación meteorológica de la red AVAMET en la urbanización Torre de Porta Coeli, ampliando así los puntos de control meteorológico del municipio y mejorando la información disponible para la ciudadanía.
Esta nueva infraestructura se suma a la estación ya existente al casco urbano y permitirá disponer de datos en tiempo real sobre temperatura, humedad, viento y precipitaciones en la urbanización, accesibles a través de la web de AVAMET.
Inversión de 2.000 euros
La instalación, que ha supuesto una inversión próxima a los 2.000 euros, se ha ubicado sobre el local municipal de Torre de Porta Coeli.
La alcaldesa, Alicia Tusón, ha destacado que “continuamos trabajando para acercar la información y los servicios municipales a todos los núcleos de población del término municipal. Con esta nueva estación meteorológica ampliamos la información disponible para el vecindario de Torre de Porta Coeli, que podrá consultar datos específicos de su zona en tiempo real”.
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