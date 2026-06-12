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Meteorología

La urbanización Torre de Porta Coeli en Serra ya cuenta con su propia estación meteorológica

La alcaldesa Alicia Tusón asegura que la iniciativa acerca servicios municipales a todos los núcleos de población, facilitando información en tiempo real a los residentes

Nueva estación meteorológica en Torre de Porta Coeli en Serra.

Nueva estación meteorológica en Torre de Porta Coeli en Serra. / A. Serra

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Redacción Levante-EMV

Serra

El Ayuntamiento de Serra ha puesto en marcha una nueva estación meteorológica de la red AVAMET en la urbanización Torre de Porta Coeli, ampliando así los puntos de control meteorológico del municipio y mejorando la información disponible para la ciudadanía.

Esta nueva infraestructura se suma a la estación ya existente al casco urbano y permitirá disponer de datos en tiempo real sobre temperatura, humedad, viento y precipitaciones en la urbanización, accesibles a través de la web de AVAMET.

Inversión de 2.000 euros

La instalación, que ha supuesto una inversión próxima a los 2.000 euros, se ha ubicado sobre el local municipal de Torre de Porta Coeli.

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Nueva estación meteorológica en Torre de Porta Coeli en Serra.

Nueva estación meteorológica en Torre de Porta Coeli en Serra. / A. Serra

La alcaldesa, Alicia Tusón, ha destacado que “continuamos trabajando para acercar la información y los servicios municipales a todos los núcleos de población del término municipal. Con esta nueva estación meteorológica ampliamos la información disponible para el vecindario de Torre de Porta Coeli, que podrá consultar datos específicos de su zona en tiempo real”.

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