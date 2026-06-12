Vilamarxant inicia una recogida de firmas para volver a exigir avances en la CV-50

Vilamarxant ha vuelto a alzar la voz para reclamar una solución definitiva al problema del tráfico que atraviesa el municipio. El ayuntamiento ha celebrado este viernes un acto público de lectura de manifiesto y recogida de firmas para exigir a las administraciones competentes el impulso definitivo de la futura Ronda Oeste, una infraestructura llamada a desviar el tráfico de la CV-50 fuera del casco urbano.

La convocatoria, celebrada a las puertas del consistorio, reunió a representantes municipales, vecinos y vecinas que quisieron mostrar su apoyo a una reivindicación histórica del municipio. Durante el acto se consiguieron recoger alrededor de 250 firmas, según ha podido saber este diario, que se suman a la campaña impulsada por el ayuntamiento para reclamar plazos concretos de licitación y ejecución de la variante. Dicho puesto será permanente en la casa consistorial "hasta que consigamos que saquen la licitación", según indicó el alcalde de Vilamarxant, Héctor Troyano, en declaraciones a Levante-EMV.

El Troyano, fue el encargado de dar lectura a un manifiesto en el que se insistió en la necesidad urgente de poner fin a una situación que el municipio arrastra desde hace años. En su intervención, destacó que la intensidad del tráfico, especialmente el paso constante de vehículos pesados por el núcleo urbano, afecta directamente a la seguridad vial, la salud pública y la calidad de vida de los vecinos.

"La ciudadanía merece una solución justa y necesaria"

“Ha llegado el momento de alzar la voz más fuerte que nunca. Nuestra ciudadanía merece una solución justa y necesaria para la problemática del tráfico urbano”, señaló el primer edil, quien reiteró la necesidad de impulsar con determinación el proyecto de la Ronda Oeste para desviar la CV-50 fuera de la población.

El manifiesto subrayó que la actual situación del tráfico se ha convertido en una problemática que afecta especialmente a las personas más vulnerables y que requiere una mayor implicación y colaboración entre todas las administraciones competentes para alcanzar una solución efectiva.

Asimismo, se recordó que la construcción de la Ronda Oeste permitiría mejorar el equilibrio urbano del municipio, reduciendo la contaminación acústica y ambiental, recuperando espacios para los peatones y reforzando la seguridad en los desplazamientos a pie.

Vecinos y vecinas de Vilamarxant durante la recogida de firmas. / Levante-EMV

“Vilamarxant exige, de una vez por todas, respuestas"

Durante la lectura también se lanzó un mensaje contundente a las administraciones responsables. “Vilamarxant exige, de una vez por todas, respuestas. Esta situación, que arrastramos desde hace años, se ha vuelto insostenible”, afirmó el alcalde, quien trasladó la inquietud que vive diariamente el vecindario ante el elevado volumen de tráfico que circula por las calles del municipio.

Desde el consistorio insisten en que esta infraestructura es fundamental para garantizar el desarrollo futuro de la localidad y eliminar las limitaciones que supone el paso de la CV-50 por el centro urbano. La campaña de recogida de firmas continuará en las próximas semanas con el objetivo de reforzar una reivindicación que cuenta con un amplio respaldo social.

Con esta nueva movilización, Vilamarxant vuelve a reclamar que la Ronda Oeste deje de ser una promesa pendiente y se convierta en una realidad que permita construir un municipio más seguro, más habitable y con una mejor calidad de vida para toda la ciudadanía.