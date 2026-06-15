Riba-roja de Túria despliega un mes de actividades para celebrar el Orgullo LGTBI+ y promover la inclusión

El Ayuntamiento de Riba-roja de Túria ha presentado la programación con motivo del Día Internacional del Orgullo LGTBI+, una iniciativa que llenará el municipio de actividades de sensibilización, visibilización y celebración de la diversidad durante el mes de junio.

La programación incluye acciones dirigidas a toda la ciudadanía con el objetivo de seguir avanzando hacia una sociedad más inclusiva, respetuosa e igualitaria. Entre ellas destaca el Punt Arc Iris, un espacio de información, atención y apoyo instalado en diferentes puntos estratégicos del municipio para acercar recursos y asesoramiento a la población.

Además, los días 22 y 23 de junio se desarrollarán acciones de sensibilización en colaboración con Cruz Roja, que estarán presentes tanto en el mercado municipal como en el centro de salud para informar y concienciar sobre la diversidad afectivo-sexual y de género.

Los medios de comunicación locales también se sumarán a la conmemoración con una programación especial de radio y televisión que contará con la participación de Gema Brisa, Dani Molina y José Iranzo, quienes compartirán sus experiencias y reflexiones en torno a la realidad del colectivo LGTBI+.

El acto central tendrá lugar el próximo 26 de junio en la plaza del Ayuntamiento, donde se celebrará la lectura del manifiesto institucional y un programa especial de radio. La jornada continuará con la tradicional Volta a Peu Nocturna, que este año contará con la participación de las drags Xara y Cruela, de Red Riverside, encargadas de poner voz al pregón y animar una tarde llena de color, música y reivindicación.

Asimismo, hasta el 26 de junio podrá visitarse en el hall del ayuntamiento la exposición “Recorregut pels drets LGTBI”, una muestra que repasa los avances conseguidos por el colectivo y recuerda la importancia de seguir trabajando por la igualdad real y efectiva.

La concejala de Igualdad, Raquel Pamblanco ha señalado que “El Día Internacional del Orgullo LGTBI+ es una fecha para reivindicar derechos, pero también para celebrar la diversidad y recordar que todavía queda camino por recorrer para alcanzar una igualdad plena y efectiva. Las instituciones tenemos la responsabilidad de seguir promoviendo espacios seguros, inclusivos y respetuosos para todas las personas. Esta programación es una invitación a participar, reflexionar y seguir avanzando juntos en la defensa de los derechos humanos y la diversidad”.

Moción en apoyo al colectivo LGTBIQ+

El pleno del Ayuntamiento de Riba-roja de Túria ha aprobado una moción de apoyo al colectivo LGTBIQ+ presentada por PSPV, Compromís y Esquerra Unida-Unides Podem, con la abstención del Partido Popular y el voto en contra de Vox. El acuerdo respalda el manifiesto institucional y el acto oficial del Orgullo previsto para el 26 de junio en la Plaza del Ayuntamiento, además de reafirmar el compromiso municipal con la igualdad, la libertad, el respeto a la diversidad y la lucha contra cualquier forma de discriminación o violencia por orientación sexual, identidad o expresión de género.

La moción apuesta por continuar las acciones recogidas en el I Plan Municipal LGTBI, como la prevención de la LGTBIfobia en el ámbito educativo, la formación del personal municipal, la creación de espacios seguros para jóvenes LGTBIQ+, la coordinación con asociaciones y la visibilización de la diversidad en el deporte, la cultura y las fiestas. Asimismo, apoya la programación municipal del Orgullo 2026, da visibilidad al reconocimiento de Riba-roja como espacio libre de LGTBIQ+fobia, insta a la colocación de la bandera LGTBIQ+ en espacios institucionales y defiende la continuidad del servicio Orienta y de los recursos públicos de atención, asesoramiento y acompañamiento al colectivo.