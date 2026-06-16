Salud
Llíria estrena el programa gratuito ‘Esport al parc’ para fomentar la vida saludable este julio
Sesiones de movilidad, funcional, pilates y baile se desarrollarán de lunes a viernes en el Parque Silvestre d’Edeta para mejorar la salud de los vecinos
El Ayuntamiento de Llíria, a través de la Concejalía de Deportes, pondrá en marcha este mes de julio el programa “Esport al parc”, una iniciativa gratuita y abierta a toda la ciudadanía que ofrecerá actividades físicas y saludables al aire libre en el Parque Silvestre d’Edeta.
Esta propuesta nace con el objetivo de fomentar hábitos de vida saludables, promover la actividad física entre personas de todas las edades y aprovechar los espacios verdes de la ciudad como puntos de convivencia, salud y bienestar.
Sesiones de lunes a viernes
El programa incluirá sesiones diarias de lunes a viernes, en horario de 8.00 a 11.00 horas, con actividades adaptadas y accesibles como movilidad y bienestar, ejercicios funcionales, pilates de iniciación, bailes en línea y estiramientos y movilidad.
Sin inscripción
Las actividades se desarrollarán durante todo el mes de julio y no requerirán inscripción previa. Las personas interesadas solo tendrán que acudir al parque y participar en las sesiones programadas.
El concejal de Deportes, Joanma Miguel, ha destacado que esta iniciativa “busca acercar el deporte y los hábitos saludables a toda la ciudadanía de una manera próxima, accesible e inclusiva”. Así mismo, ha remarcado la importancia de continuar impulsando actividades al aire libre que favorezcan tanto el bienestar físico como la conexión social.
Con “Esport al parc”, Llíria continúa reforzando su compromiso con la promoción del deporte, la salud y la calidad de vida, consolidando los espacios públicos del municipio como lugares de encuentro, convivencia y actividad para toda la población.
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