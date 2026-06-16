Familiares de víctimas del franquismo reclaman ser informados sobre las exhumaciones en el cementerio de Llíria

La tercera campaña de exhumaciones iniciada la pasada semana en el cementerio municipal de Llíria ha provocado un profundo malestar entre los familiares de las víctimas del franquismo enterradas en la gran fosa común del camposanto. La Agrupación de Familiares de Víctimas del Franquismo de Llíria denuncia que no fue informada del inicio de los trabajos y acusa a la Diputación de Valencia de haber impulsado la actuación sin contar con quienes llevan años reclamando la recuperación e identificación de los restos.

"Los familiares no teníamos ni idea de que la semana pasada iba a comenzar la tercera exhumación. No se han puesto en contacto con nosotros", afirma Sergio García, presidente de la agrupación, en declaraciones a Levante-EMV.

Las críticas se dirigen especialmente hacia la vicepresienta primera de la Diputación de Valencia y responsable del área de Memoria Democrática, Natàlia Enguix. Según García, la asociación lleva más de un año intentando mantener una reunión con la diputada sin éxito.

"Llevo año y medio esperando a contactar con Natàlia Enguix"

"Llevo año y medio detrás de Natàlia Enguix y ni se digna a contestarnos. Ni se ha presentado, ni hemos tenido una reunión, ni un comentario. Ha promovido una exhumación sin contar con nosotros y no tenemos respuesta", asegura a este diario.

La agrupación recuerda que fue precisamente el trabajo de los familiares el que permitió impulsar las investigaciones y las primeras actuaciones en las fosas de Llíria. Por ello consideran incomprensible haber quedado al margen de una intervención que afecta directamente a sus allegados.

"Todo esto sale a instancia de la agrupación. Hemos estado años trabajando para que estas exhumaciones fueran una realidad y ahora nos enteramos gracias a las notas de prensa de la Diputación", lamenta García.

El presidente de la Agrupación de Familiares de Víctimas del Franquismo del Cementerio de Llíria, Sergio García, en una de las primeras campañas. / Levante-EMV

Queja ante el Síndic de Greuges

Ante esta situación, la asociación ha decidido dar un paso más y preparar una queja formal ante el Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana.

"No ha sido transparente con los familiares. Tenemos derecho a la información, a la transparencia y a participar como interesados en un proceso que afecta directamente a nuestros familiares. Está mal hecho", sostiene el presidente de la entidad.

Según explica, el único contacto reciente con la administración se produjo el pasado mes de diciembre, cuando recibieron un requerimiento relacionado con una auditoría de las exhumaciones anteriores.

"Nos pidieron documentación para una auditoría mientras estaban licitando esta nueva exhumación. Nos han puesto más trabas, pero no han sido capaces de reunirnos para explicarnos qué iban a hacer", denuncia.

"Quieren sacar rédito político"

El malestar de los familiares también se extiende al momento elegido para desarrollar la intervención. García considera que la Diputación ha acelerado el proyecto por motivos políticos.

"Ha actuado así porque estamos a un año vista de las elecciones. Se hace ahora todo deprisa y corriendo porque llegan las elecciones. Quieren sacar rédito político con nuestros familiares", afirma.

En la misma línea, acusa directamente a la responsable provincial de Memoria Democrática de utilizar el proyecto con fines de imagen pública. "Natàlia Enguix lo está utilizando para hacerse la foto a un año vista de las elecciones. Lo que ha hecho ha sido evadirnos", señala.

La agrupación también expresa su preocupación por la falta de información sobre el desarrollo de los trabajos arqueológicos actualmente en marcha. "Hay dinero público en esta exhumación para investigar, pero no sabemos qué van a hacer con los huesos ni cuáles son exactamente los planes previstos. Los familiares estamos muy enfadados con la Diputación de Valencia", explica García.

Contacto con los arqueólogos

Según relata el presidente de la asociación, no fue hasta el jueves 11 de junio cuando recibió noticias relacionadas con el inicio efectivo de los trabajos. "El 11 de junio se pusieron en contacto conmigo los arqueólogos, pero por parte de la Diputación seguimos sin saber nada", afirma.

La agrupación insiste en que no cuestiona la necesidad de continuar con las exhumaciones, sino la forma en la que se ha gestionado el proceso. "Lo único que pedimos es empatía, humanidad y que nos informen. Son servidores públicos. Tienen que darse cuenta de que no ha ido por el camino correcto. Ha generado un problema dentro de otro problema", concluye.

La Diputación defiende su actuación

Tras consultar a fuentes de la Diputación de Valencia han defendido en declaraciones a Levante-EMV la gestión realizada y aseguran que la relación con los familiares corresponde principalmente al Ayuntamiento de Llíria. "El consistorio, a través del convenio, es quien se encarga de la relación con los familiares y nosotros estamos en contacto con la concejala", explican.

Respecto a las críticas por no haber informado del inicio de los trabajos, desde la Diputación señalan que la exhumación se encuentra todavía en una fase muy inicial. "No pensamos que fuera tan importante el inicio de la obra porque queda mucho trabajo por hacer. Cuando esté más avanzada iremos allí y haremos una visita a la fosa", afirman.

La institución sostiene además que las visitas de familiares suelen realizarse cuando aparecen hallazgos relevantes durante los trabajos arqueológicos. "No tiene ningún sentido ir ahora. Se hacen cuando se encuentra algo y no en este momento, cuando se está removiendo tierra", apuntan.

Desde la Diputación insisten en que mantienen abiertos los canales de comunicación. "Información a los familiares, toda la que soliciten. Tenemos los teléfonos abiertos", señalan.

"No queremos polémicas"

Además, aseguran que no existe ningún inconveniente en mantener una reunión con la agrupación. "No tenemos ningún problema en recibir a la asociación. Si quieren encontrarnos, nos encuentran. No somos gente que esté escondida en un zulo", afirman, al tiempo que añaden que si se hubiera producido algún error de comunicación por parte de la institución "se reconocerá". "No queremos polémicas. Esto es muy delicado y ahora meternos en polémicas no es lo importante", concluyen.

El presidente de la agrupación insiste en que la institución disponía de todos los medios para contactar con ellos. "Mi teléfono, mi correo electrónico, todo lo tienen si hubiera una voluntad política acorde", asegura. Además, revela que ha tenido que solicitar acceso al expediente administrativo de la exhumación a través de la sede electrónica como parte interesada en el procedimiento. "He tenido que pedir acceso al expediente de exhumación vía sede electrónica como interesado porque no se nos ha facilitado nada por parte de la Diputación", denuncia.

"En las campañas anteriores fuimos de la mano de la Diputación"

Por último, compara la situación actual con las campañas anteriores desarrolladas en el cementerio de Llíria. "En todas las campañas anteriores fuimos de la mano de la Diputación. Siempre estuvimos junto a Ramiro Rivera, el anterior diputado responsable. Se preocupó de todo. Nos han dejado de lado y han iniciado un proceso sin tenernos en cuenta", concluye.