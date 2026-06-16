Verano
Riba-roja de Túria repartirá más de 2000 helados gratis a los asistentes de Cinema d'Estiu
Los asistentes podrán disfrutar de películas por 5€ para adultos y 4,5€ para otros colectivos, con precios especiales en bonos para la temporada
Un año más, el Parque Municipal Maldonado estrena una atractiva cartelera dirigida a todos los públicos. Durante los meses de julio y agosto, el Auditorio Municipal de Riba-roja de Túria traslada el patio de butacas a uno de los espacios más visitados durante la época estival, con todas las prestaciones necesarias para disfrutar de una auténtica velada de cine.
El Cinema d’ Estiu Municipal abrirá sus puertas el próximo 1 de julio con una amplia e interesante programación con los mejores estrenos del momento. La sexta entrega de la saga Scary Movie ha sido el film elegido para la reapertura (1 y 3 de julio). Le seguirán otros como el gran éxito Aida (5 de julio), Toy Story 5 (15 y 17 de julio), la adaptación cinematográfica del libro homónimo de Ousman Umar, quien se interpreta a sí mismo en la película en su versión adulta, Viaje al país de los blancos (19 de julio) o la ingeniosa y novedosa película de misterio, Las Ovejas Detectives (24 y 26 de julio), entre otros títulos destacados.
Más de 2000 helados gratis
Como novedad este año se repartirán entre los asistentes más de dos mil helados de forma gratuita. Por cada entrada de pago, se ofrecerá a la persona un helado para refrescarse los momentos previos a la película. “El cine de verano es una cita refrescante, este año más que nunca, la cultura y el entretenimiento salen del auditorio para pasar dos meses al aire libre; son cada vez más los vecinos y vecinas de Riba-roja, así como otros visitantes quienes comparten noches de ilusión a la luz de las estrellas, en una apuesta clara de nuestro ayuntamiento por democratizar la cultura”, subraya el concejal de Cultura y Arte, José Manuel Vila.
Un año más, durante una semana la entrada al cine será gratuita. Del 29 de julio al 5 de agosto, se ofrecerán al público películas gratuitas, dirigidas especialmente a las familias. El 29 de julio Patrick, el 30 de julio, Búffalo Kids, el 31 de julio, Napoleón, el 1 de agosto, la Sirenita, el 2 de agosto, Aquaman y el 5 de agosto, Coco.
El mes de agosto también ofrece opciones para los cinéfilos; Minions & Monsters (20 y 21 de agosto), The Odyssey (19 y 21 de agosto), Spìder-Man (23 de agosto) o The Mandalorian and Grogu (27 y 28 de agosto) deleitarán a grandes y pequeños.
La taquilla del cine se abrirá cada día a las 20:30 horas y el inicio de las películas será a las 22:00 horas. Los precios serán 5€ para adultos y los 4,5€ para niños, jubilados y poseedores del Carnet Jove. Además se podrán adquirir bonos; adultos, 28€ y 24€ para el resto de colectivos.
Arte y cultura
Riba-roja de Túria ofrece múltiples propuestas de ocio y culturales para este verano. La divulgación de la cultura e historia visigoda continúa siendo uno de las propuestas más atractivas. El 16 de julio a las 18.30 horas se celebrará una Jornada de Puertas Abiertas en el Yacimiento de Valencia la Vella. Del 6 al 15 de agosto, vuelven al municipio las tradicionales ‘Festes d’agost’, con animación infantil y conciertos por los diferentes barrios del municipio. Para los amantes del arte, el Espai d’ Art Contemporani, E CA abre sus puertas al color y las formas del artista Enrique Sanisidro. También hay opciones para quienes prefieren disfrutar de la naturaleza. La empresa local Valencia Adventure ofrece descensos en kayak guiados por el río Túria. Una forma diferente y divertida de conocer el Parque Natural del Turia, navegando por sus aguas y descubriendo el entorno desde otra perspectiva. El recorrido tiene una longitud aproximada de 4km y se realiza en un tramo tranquilo del río, ideal para disfrutar en familia o con amigos.
- Visto para sentencia el acuerdo educativo: los docentes votan en los próximos días la propuesta de Conselleria
- Última hora del estado de salud de Jorge Bellver: en estado muy grave tras ser operado de un ictus
- El profesorado denuncia que la Conselleria de Educación pretende controlar su horario en julio tras cinco semanas de huelga
- Qué día y a qué hora se sabrán las notas de las PAU de 2026
- El tiempo en la Comunitat Valenciana: la Aemet prevé un vuelco meteorológico de cara al fin de semana
- Los docentes votan suspender la huelga indefinida y rechazan el acuerdo con Conselleria
- Publicado el calendario escolar 2026-2027 de la Comunitat Valenciana: el curso empezará el 9 de septiembre y acabará el 18 de junio
- Guillem, el mejor alumno de las PAU en la UPV que estudiará Filosofía: “Las humanidades hacen que merezca la pena vivir la vida”