Riba-roja de Túria repartirá más de 2000 helados gratis a los asistentes de Cinema d'Estiu

Un año más, el Parque Municipal Maldonado estrena una atractiva cartelera dirigida a todos los públicos. Durante los meses de julio y agosto, el Auditorio Municipal de Riba-roja de Túria traslada el patio de butacas a uno de los espacios más visitados durante la época estival, con todas las prestaciones necesarias para disfrutar de una auténtica velada de cine.

El Cinema d’ Estiu Municipal abrirá sus puertas el próximo 1 de julio con una amplia e interesante programación con los mejores estrenos del momento. La sexta entrega de la saga Scary Movie ha sido el film elegido para la reapertura (1 y 3 de julio). Le seguirán otros como el gran éxito Aida (5 de julio), Toy Story 5 (15 y 17 de julio), la adaptación cinematográfica del libro homónimo de Ousman Umar, quien se interpreta a sí mismo en la película en su versión adulta, Viaje al país de los blancos (19 de julio) o la ingeniosa y novedosa película de misterio, Las Ovejas Detectives (24 y 26 de julio), entre otros títulos destacados.

Más de 2000 helados gratis

Como novedad este año se repartirán entre los asistentes más de dos mil helados de forma gratuita. Por cada entrada de pago, se ofrecerá a la persona un helado para refrescarse los momentos previos a la película. “El cine de verano es una cita refrescante, este año más que nunca, la cultura y el entretenimiento salen del auditorio para pasar dos meses al aire libre; son cada vez más los vecinos y vecinas de Riba-roja, así como otros visitantes quienes comparten noches de ilusión a la luz de las estrellas, en una apuesta clara de nuestro ayuntamiento por democratizar la cultura”, subraya el concejal de Cultura y Arte, José Manuel Vila.

Un año más, durante una semana la entrada al cine será gratuita. Del 29 de julio al 5 de agosto, se ofrecerán al público películas gratuitas, dirigidas especialmente a las familias. El 29 de julio Patrick, el 30 de julio, Búffalo Kids, el 31 de julio, Napoleón, el 1 de agosto, la Sirenita, el 2 de agosto, Aquaman y el 5 de agosto, Coco.

El mes de agosto también ofrece opciones para los cinéfilos; Minions & Monsters (20 y 21 de agosto), The Odyssey (19 y 21 de agosto), Spìder-Man (23 de agosto) o The Mandalorian and Grogu (27 y 28 de agosto) deleitarán a grandes y pequeños.

La taquilla del cine se abrirá cada día a las 20:30 horas y el inicio de las películas será a las 22:00 horas. Los precios serán 5€ para adultos y los 4,5€ para niños, jubilados y poseedores del Carnet Jove. Además se podrán adquirir bonos; adultos, 28€ y 24€ para el resto de colectivos.

Arte y cultura

Riba-roja de Túria ofrece múltiples propuestas de ocio y culturales para este verano. La divulgación de la cultura e historia visigoda continúa siendo uno de las propuestas más atractivas. El 16 de julio a las 18.30 horas se celebrará una Jornada de Puertas Abiertas en el Yacimiento de Valencia la Vella. Del 6 al 15 de agosto, vuelven al municipio las tradicionales ‘Festes d’agost’, con animación infantil y conciertos por los diferentes barrios del municipio. Para los amantes del arte, el Espai d’ Art Contemporani, E CA abre sus puertas al color y las formas del artista Enrique Sanisidro. También hay opciones para quienes prefieren disfrutar de la naturaleza. La empresa local Valencia Adventure ofrece descensos en kayak guiados por el río Túria. Una forma diferente y divertida de conocer el Parque Natural del Turia, navegando por sus aguas y descubriendo el entorno desde otra perspectiva. El recorrido tiene una longitud aproximada de 4km y se realiza en un tramo tranquilo del río, ideal para disfrutar en familia o con amigos.