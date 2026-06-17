Cierra por jubilación uno de los negocios más longevos de Riba-roja de Túria tras más de cuatro décadas

Las calles de Riba-roja de Túriahan visto abrir y cerrar muchos negocios a lo largo de las últimas décadas, pero algunos establecimientos trascienden su actividad comercial para convertirse en parte de la historia cotidiana del municipio. Es el caso de Pescadería Senent, ubicada en la avenida de la Pau, que ha cerrado sus puertas después de 43 años de servicio a varias generaciones de vecinos.

La noticia ha despertado numerosas muestras de cariño entre la clientela y los habitantes de la localidad. No se trata únicamente del cierre de una pescadería, sino del final de una etapa que ha acompañado la vida diaria de cientos de familias de Riba-roja y de municipios cercanos.

El ayuntamiento quiso rendir homenaje al establecimiento a través de sus redes sociales, destacando que se trata de uno de los comercios más longevos del municipio y agradeciendo la dedicación de los hermanos Senent que han estado al servicio de sus clientes durante más de cuatro décadas, no solo en este local de Riba-roja, también en las otras cinco pescaderías que sumaba junto a esta.

Pescadería Senent baja la persiana tras 43 años. / A. Riba-roja de Túria

Pero ha sido la emotiva carta publicada por los hijos de los propietarios la que mejor ha reflejado el vínculo que existía entre el negocio y el pueblo. En ella recuerdan que “todo en esta vida empieza y acaba” y describen cómo el cierre de la pescadería supone también el final de una parte importante de sus propias vidas.

El mensaje está lleno de agradecimiento hacia quienes han formado parte de esta historia. A los clientes de siempre, a los vecinos, a las personas que ya no están y a todos aquellos que contribuyeron a que sus padres se sintieran “como hijos de Riba-roja”. También tienen palabras de reconocimiento para el ayuntamiento por el apoyo recibido durante todos estos años.

Comercios de proximidad

Más allá del mostrador y del producto, la carta pone en valor algo que cada vez resulta más difícil de encontrar: la relación humana que se crea en los comercios de proximidad. Lugares donde los clientes dejan de ser simples compradores para convertirse en amigos, donde se comparten conversaciones, alegrías, preocupaciones y pequeños momentos cotidianos que terminan formando parte de la vida de un barrio.

Cercanía, trato personal y arraigo

Durante 43 años, Pescadería Senent no solo ha vendido pescado. Ha sido un punto de encuentro, una referencia comercial y un espacio donde varias generaciones han tejido relaciones de confianza. En tiempos en los que las grandes superficies y las compras digitales transforman los hábitos de consumo, negocios familiares como este representan una forma de comercio basada en la cercanía, el trato personal y el arraigo al territorio.

Ahora llega una jubilación más que merecida para sus propietarios, que dejan atrás décadas de madrugones, esfuerzo y dedicación. Lo hacen con la satisfacción de haber construido mucho más que un negocio, una historia compartida con todo un pueblo.

Porque algunos comercios no desaparecen cuando apagan por última vez las luces de su escaparate. Permanecen en la memoria colectiva de quienes los hicieron posibles. Y, sin duda, Pescadería Senent seguirá ocupando un lugar especial en el recuerdo de Riba-roja de Túria.