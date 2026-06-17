Accesibilidad
Riba-roja de Túria mejora la accesibilidad universal en los yacimientos visigodos de València la Vella y Pla de Nadal
La iniciativa incluye contenidos específicos sobre gastronomía y vida cotidiana visigoda, accesibles a través de plataformas digitales y códigos QR
El Ayuntamiento de Riba-roja de Túria impulsa la accesibilidad en los yacimientos de València la Vella y Pla de Nadal, con nuevas herramientas de orientación, interpretación y acceso a la información que amplían las formas de descubrir su patrimonio arqueológico visigodo.
La actuación, desarrollada como una intervención integral de accesibilidad universal, ha sido ejecutada por la empresa Puntodis Accessible Solutions en el marco del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino de Riba-roja de Túria. Este programa está financiado por la Unión Europea a través de NextGenerationEU, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
València la Vella, antigua ciudad fortificada de época visigoda, y Pla de Nadal, destacado conjunto palaciego del mismo periodo, ambos declarados Bien de Interés Cultural, se consolidan como dos enclaves clave para el conocimiento del legado visigodo en la Comunitat Valenciana.
Según el proyecto, la intervención se ha diseñado bajo criterios de accesibilidad universal para que personas mayores, familias, infancia y personas con discapacidad visual, auditiva, cognitiva, sensorial, física u orgánica puedan disfrutar de los yacimientos con mayor autonomía, comprensión y participación.
Las mejoras abarcan desde la movilidad y la orientación hasta la interpretación del patrimonio. En el ámbito físico, se han incorporado barandillas, bandas antideslizantes, bancos de descanso y bastones-silla, con el objetivo de mejorar la seguridad, la orientación y el confort durante el recorrido.
Paneles en braille y relieve
En cuanto al acceso a la información, se han añadido planos táctiles, paneles en braille y relieve, nueva señalización accesible, señalética de servicios, códigos QR accesibles, paneles de plataforma y soportes temáticos de mano. Estos recursos facilitan la orientación y permiten profundizar en la historia de los yacimientos, su evolución y sus principales hallazgos arqueológicos, acercando a los visitantes a la vida en los siglos VI y VII, con contenidos sobre organización social, arquitectura, vida cotidiana, costumbres, indumentaria y alimentación.
Parte de estos contenidos está disponible a través de Museum’s Voice, plataforma desarrollada por Puntodis, que amplía la información durante la visita con recursos adaptados a distintas necesidades de acceso. La información se ofrece en valenciano, español, inglés y francés, e incluye audioguías, lectura fácil, lengua de signos española y compatibilidad con lectores de pantalla.
Gastronomía visigoda
El proyecto incorpora también contenidos específicos sobre gastronomía visigoda mediante Chef’s Voice, pensado como apoyo a visitas guiadas temáticas, degustaciones y actividades organizadas por la Oficina de Turismo local. A través de códigos QR, los visitantes pueden conocer alimentos, ingredientes y costumbres culinarias de la época.
Las actuaciones se completan con un sistema de bucle magnético personal para visitas guiadas, que facilita la escucha a personas con audífonos o implantes cocleares, así como con acciones de comunicación accesible, entre ellas una guía de buenas prácticas para redes sociales y la creación de tres píldoras formativas audiovisuales subtituladas.
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