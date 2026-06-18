El Cinema d’Estiu de l’Eliana celebra 50 años con una programación especial

El Ayuntamiento de l’Eliana ha presentado hoy la programación del Cinema d’Estiu 2026, una edición especialmente significativa al coincidir con el 50 aniversario de esta cita cultural, uno de los referentes del verano en el municipio y un espacio de encuentro intergeneracional en torno a la terraza al aire libre.

La programación se desarrollará del 25 de junio al 31 de agosto, como siempre con sesiones a las 22:30 horas, y ofrecerá una amplia selección de películas para todos los públicos, cine familiar, estrenos, cine de autor y propuestas vinculadas al festival l’Eliana Cinema.

La edición de este año arrancará el próximo jueves 25 con una sesión especial con motivo del Día del Orgullo LGTBIQ+, en colaboración con Marietes, y la proyección de ‘Maspalomas’, con entrada gratuita mediante invitación.

Además, el programa incluirá películas como ‘Super Mario Galaxy’, ‘Torrente Presidente’ ‘La Odisea’, ‘Toy Story 5’, así como títulos de cine español y valenciano como ‘Amarga Navidad’, ‘Mallorca Confidencial’ o ‘Pioneras: solo querían jugar’.

Gala especial el 6 de agosto

Uno de los momentos centrales de la programación será la gala especial del 50 aniversario, prevista para el 6 de agosto. La jornada incluirá un acto inaugural, una cena a la fresca y la proyección de la película en valenciano ‘Cowgirl’, rodada en una parte l’Eliana. Para realizar la reserva será imprescindible disponer de la Tarjeta Ciudadana.

El cierre correrá a cargo de l’Eliana Cinema que celebra su décimo aniversario con su especial ‘Noche Galáctica’, una sesión dedicada a la fantasía y la ciencia ficción valencianas que reunirá seis cortometrajes de estreno y contará con la participación de sus directores y directoras para compratir con el público las claves de su proceso creativo.

Las entradas podrán adquirirse preferentemente por internet. Del 4 al 17 de julio, coincidiendo con las Fiestas Mayores, no habrá proyecciones.

El alcalde, Salva Torrent, ha agradecido su trabajo al programador Pedro Uris y ha puesto en valor el medio siglo de historia de este espacio, que ha acompañado a varias generaciones de elianeros y elianeras y que continúa consolidándose como una de las grandes citas culturales del municipio.