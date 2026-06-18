Digitalización
La Comunidad de Regantes de Serra moderniza la gestión del regadío con un proyecto de digitalización
La iniciativa, con una inversión de 36.571 euros, busca optimizar la gestión del agua y mejorar el servicio a los comuneros a través de la tecnología
La Comunidad de Regantes de Serra ha puesto en marcha un proyecto de digitalización destinado a modernizar la gestión del regadío y avanzar hacia un uso más eficiente y sostenible de los recursos hídricos. La iniciativa se enmarca dentro del PERTE de Digitalización del Ciclo del Agua y cuenta con una inversión de 36.571 euros financiada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
El proyecto incorpora nuevas herramientas digitales para mejorar el control de los consumos, facilitar las gestiones administrativas de los regantes y optimizar la toma de decisiones relacionadas con el riego.
Nueva página web
Entre las actuaciones realizadas destaca la creación de una nueva página web y una sede electrónica, la implantación de un visor GIS para la gestión de las infraestructuras. También se han instalado de sistemas de tele lectura para el control del agua y se han incorporado sondas de humedad para ajustar mejor las necesidades de riego de los cultivos.
Además, toda la información quedará integrada en una plataforma de gestión que permitirá monitorizar datos, consumos e infraestructuras en tiempo real. De este modo se mejora la eficiencia, la transparencia y la comunicación con los regantes.
La alcaldesa de Serra, Alicia Tusón ha valorado muy positivamente este proyecto: “la comunidad da un paso importante hacia la modernización del regadío, apostando por la innovación tecnológica como herramienta para garantizar una gestión más eficiente del agua y un mejor servicio a sus comuneros”.
La Comunidad de Regantes de Serra gestiona una superficie regable de 11,22 hectáreas, con una concesión anual de 61.285 metros cúbicos de agua procedentes de la Font del Marianet, distribuida por gravedad a las zonas de Ría y Tóixima.
- El tiempo en la Comunitat Valenciana: la Aemet prevé un vuelco meteorológico de cara al fin de semana
- Última hora del estado de salud de Jorge Bellver: en estado muy grave tras ser operado de un ictus
- El profesorado denuncia que la Conselleria de Educación pretende controlar su horario en julio tras cinco semanas de huelga
- Qué día y a qué hora se sabrán las notas de las PAU de 2026
- Ola de calor histórica en la Comunitat Valenciana: la Aemet advierte de récords inéditos desde 1950
- Publicado el calendario escolar 2026-2027 de la Comunitat Valenciana: el curso empezará el 9 de septiembre y acabará el 18 de junio
- Guillem, el mejor alumno de las PAU en la UPV que estudiará Filosofía: “Las humanidades hacen que merezca la pena vivir la vida”
- Mazón, a los consellers la mañana de la dana: 'Inundad de datos los medios, desprende sensación de estar alerta que te cagas y tranquiliza a la gente