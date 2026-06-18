La Comunidad de Regantes de Serra ha puesto en marcha un proyecto de digitalización destinado a modernizar la gestión del regadío y avanzar hacia un uso más eficiente y sostenible de los recursos hídricos. La iniciativa se enmarca dentro del PERTE de Digitalización del Ciclo del Agua y cuenta con una inversión de 36.571 euros financiada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

El proyecto incorpora nuevas herramientas digitales para mejorar el control de los consumos, facilitar las gestiones administrativas de los regantes y optimizar la toma de decisiones relacionadas con el riego.

La Comunidad de Regantes de Serra moderniza la gestión del regadío con un proyecto de digitalización. / A. Serra

Nueva página web

Entre las actuaciones realizadas destaca la creación de una nueva página web y una sede electrónica, la implantación de un visor GIS para la gestión de las infraestructuras. También se han instalado de sistemas de tele lectura para el control del agua y se han incorporado sondas de humedad para ajustar mejor las necesidades de riego de los cultivos.

Además, toda la información quedará integrada en una plataforma de gestión que permitirá monitorizar datos, consumos e infraestructuras en tiempo real. De este modo se mejora la eficiencia, la transparencia y la comunicación con los regantes.

La Comunidad de Regantes de Serra moderniza la gestión del regadío con un proyecto de digitalización. / A. Serra

La alcaldesa de Serra, Alicia Tusón ha valorado muy positivamente este proyecto: “la comunidad da un paso importante hacia la modernización del regadío, apostando por la innovación tecnológica como herramienta para garantizar una gestión más eficiente del agua y un mejor servicio a sus comuneros”.

La Comunidad de Regantes de Serra gestiona una superficie regable de 11,22 hectáreas, con una concesión anual de 61.285 metros cúbicos de agua procedentes de la Font del Marianet, distribuida por gravedad a las zonas de Ría y Tóixima.