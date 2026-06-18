La Mancomunitat de Camp de Túria entra en la recta final de las obras de recuperación tras la dana con una inversión de 750.000 euros

La Mancomunitat Camp de Túria se encuentra ya en la fase final de ejecución de las actuaciones de recuperación impulsadas tras los daños ocasionados por la dana de 2024. El proyecto, coordinado por la entidad supramunicipal, ha permitido desarrollar diez actuaciones en seis municipios de la comarca gracias a una inversión de 750.000 euros.

Las intervenciones se enmarcan en el Programa de ayudas urgentes dirigidas a mancomunidades de municipios afectados por el temporal de viento y lluvias registrado en la Comunitat Valenciana, dentro de la Actuación de Cohesión entre Destinos de la Comunitat Valenciana.

La presidenta de la Mancomunitat Camp de Túria, Amparo Navarro, ha destacado el trabajo conjunto realizado para sacar adelante las distintas actuaciones. “La Mancomunitat Camp de Túria ha liderado un importante proyecto donde el personal técnico se ha coordinado con el resto de municipios para poder llevar a buen puerto los diez proyectos que mejorarán los espacios turísticos de nuestra comarca”, ha explicado.

La presidenta de la Mancomunitat Camp de Túria, Amparo Navarro, en su visita a Vilamarxant. / Mancomunitat Camp de Túria

Las actuaciones se han desarrollado en los municipios de Riba-roja de Túria, Vilamarxant, Bétera, Benaguasil, Casinos y Llíria, con el objetivo de recuperar espacios dañados y mejorar la experiencia de quienes visitan la comarca.

Con motivo del avance de las obras, Navarro, acompañada por el equipo técnico responsable del proyecto, visitó las actuaciones ejecutadas en el paraje de La Llomaina, en Vilamarxant.

La presidenta de la Mancomunitat Camp de Túria, Amparo Navarro, en su visita a Riba-roja de Túria. / A. Riba-roja de Túria

El alcalde de la localidad, Héctor Troyano, ha puesto en valor las intervenciones realizadas en el municipio. “Hemos hechos tres proyectos de mucha importancia para nuestro municipio. La recuperación del barranco de la Llomaina; paneles LED en las entradas de las urbanizaciones y la recuperación de la senda adaptada del paraje natural de Les Rodanes. La Mancomunitat ha sido fundamental en este proyecto porque en un momento en el que los daños de la danahan sido tan cuantiosos ha sabido capitanear esta subvención y ha puesto fácil a los ayuntamientos participar”, ha señalado.

Visita a Riba-roja de Túria

La jornada ha continuado en Riba-roja de Túria, donde se ha visitado el entorno del río Túria para comprobar el resultado de las actuaciones desarrolladas en el parque natural.

La presidenta de la Mancomunitat Camp de Túria, Amparo Navarro, en su visita a Riba-roja de Túria. / A. Riba-roja de Túria

El alcalde de Riba-roja de Túria, Robert Raga, ha agradecido la implicación de la Mancomunitat y ha detallado las acciones ejecutadas en el municipio. “Primero agradecer a la Mancomunitat Camp de Túria el esfuerzo para llevar a cabo este proyecto y destacar que en Riba-roja se han desarrollado tres acciones. Hemos podido quitar la caña del río Túria que es una especie invasora que tiene un peligro de incendio importante; hemos recuperado la Casa de la Molinera y hemos podido colocar paneles de información”, ha afirmado.

Las actuaciones forman parte de una estrategia conjunta de recuperación y mejora de espacios naturales y turísticos que busca reforzar la resiliencia del territorio tras los efectos del temporal y poner en valor algunos de los principales enclaves de la comarca.