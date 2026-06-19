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El candidato de 'Estem X Serra' abandona el partido apenas dos meses después de presentar el proyecto político

El exconcejal socialista José Domingo presentó la candidatura y el proyecto político el pasado 27 de marzo

José Domingo en la presentación de 'Estem X Serra'.

José Domingo en la presentación de 'Estem X Serra'. / Estem X Serra

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Laura Florentino

Laura Florentino

Serra

El proyecto municipalista Estem X Serra ha sufrido su primer gran revés apenas dos meses después de su puesta de largo. José Domingo, exconcejal socialista e impulsor de la formación, ha abandonado el partido por "desacuerdos internos relacionados con la estrategia política de la organización", según ha podido saber Levante-EMV.

Domingo ha decidido desvincularse del proyecto tras constatar diferencias sobre la dirección que debía tomar la formación y por "desencuentros en la estrategia política, al considerar que no existía un proyecto político definido" que respaldara la iniciativa presentada el pasado mes de marzo, según fuentes a este diario.

Presentación el 27 de marzo

La salida resulta significativa porque fue el propio José Domingo quien encabezó la presentación pública de Estem X Serra el pasado 27 de marzo en el polideportivo municipal, en un acto en el que se anunció la intención de concurrir a las elecciones municipales de 2027 bajo el paraguas de Unión Municipalista.

José Domingo con el exalcalde socialista Javier Arnal durante la presentación oficial de la candidatura.

José Domingo con el exalcalde socialista Javier Arnal durante la presentación oficial de la candidatura. / Levante-EMV

Durante aquella presentación, el exconcejal socialista defendió la creación de una alternativa basada en la cercanía institucional, la transparencia y la participación vecinal, con el objetivo de construir un proyecto independiente de los partidos tradicionales y centrado exclusivamente en los intereses de Serra.

La marcha de Domingo deja ahora al partido sin la figura que había asumido el liderazgo político del proyecto y obliga a la formación a replantear su estrategia de cara a los próximos años.

Noticias relacionadas y más

La salida también afecta al entorno político que respaldó el nacimiento de Estem X Serra, donde participa el exalcalde socialista Javier Arnal, uno de los nombres vinculados a la iniciativa municipalista desde sus inicios.

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