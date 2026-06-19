Política
El candidato de 'Estem X Serra' abandona el partido apenas dos meses después de presentar el proyecto político
El exconcejal socialista José Domingo presentó la candidatura y el proyecto político el pasado 27 de marzo
El proyecto municipalista Estem X Serra ha sufrido su primer gran revés apenas dos meses después de su puesta de largo. José Domingo, exconcejal socialista e impulsor de la formación, ha abandonado el partido por "desacuerdos internos relacionados con la estrategia política de la organización", según ha podido saber Levante-EMV.
Domingo ha decidido desvincularse del proyecto tras constatar diferencias sobre la dirección que debía tomar la formación y por "desencuentros en la estrategia política, al considerar que no existía un proyecto político definido" que respaldara la iniciativa presentada el pasado mes de marzo, según fuentes a este diario.
Presentación el 27 de marzo
La salida resulta significativa porque fue el propio José Domingo quien encabezó la presentación pública de Estem X Serra el pasado 27 de marzo en el polideportivo municipal, en un acto en el que se anunció la intención de concurrir a las elecciones municipales de 2027 bajo el paraguas de Unión Municipalista.
Durante aquella presentación, el exconcejal socialista defendió la creación de una alternativa basada en la cercanía institucional, la transparencia y la participación vecinal, con el objetivo de construir un proyecto independiente de los partidos tradicionales y centrado exclusivamente en los intereses de Serra.
La marcha de Domingo deja ahora al partido sin la figura que había asumido el liderazgo político del proyecto y obliga a la formación a replantear su estrategia de cara a los próximos años.
La salida también afecta al entorno político que respaldó el nacimiento de Estem X Serra, donde participa el exalcalde socialista Javier Arnal, uno de los nombres vinculados a la iniciativa municipalista desde sus inicios.
Suscríbete para seguir leyendo
- El profesorado denuncia que la Conselleria de Educación pretende controlar su horario en julio tras cinco semanas de huelga
- Qué día y a qué hora se sabrán las notas de las PAU de 2026
- Ola de calor histórica en la Comunitat Valenciana: la Aemet advierte de récords inéditos desde 1950
- Publicado el calendario escolar 2026-2027 de la Comunitat Valenciana: el curso empezará el 9 de septiembre y acabará el 18 de junio
- Guillem, el mejor alumno de las PAU en la UPV que estudiará Filosofía: “Las humanidades hacen que merezca la pena vivir la vida”
- Carolina (45 años) afectada por Corazul Cruceros: 'Nos han dejado sin vacaciones y sin dinero
- Última hora de la huelga de profesores en la Comunitat Valenciana tras su suspensión: sigue la negociación en directo
- María José Catalá, alcaldesa de València, en el Congreso: "Si nos hubieran avisado antes, hubiéramos tomado otras decisiones"