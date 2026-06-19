Dolor en Loriguilla y Riba-roja por el fallecimiento del delegado del Sporting CF, José Miguel López

El Sporting CF Loriguilla y el municipio de Loriguilla lloran la pérdida de José Miguel López, delegado del club durante los últimos cuatro años y una de las personas más queridas y cercanas a la directiva de la entidad deportiva. Natural de Riba-roja de Túria, José Miguel ha fallecido tras una dura lucha contra el cáncer, según ha podido saber este diario, dejando una profunda huella entre quienes compartieron con él el día a día del club.

La noticia ha causado una gran conmoción en el entorno deportivo y social de Loriguilla, donde José Miguel era conocido por su compromiso desinteresado, su cercanía y su permanente disposición para ayudar en todo aquello que necesitara el equipo.

"Siempre dispuesto a ayudar"

Desde el Sporting CF Loriguilla han querido despedirse de quien califican como una pieza fundamental de la familia deportiva. En un emotivo mensaje, el club destacó que "hoy el fútbol queda en un segundo plano" y recordó a José Miguel como una persona que "siempre estuvo dispuesta a ayudar, a acompañar al equipo y a dar lo mejor de sí por este club y por todos los que formamos parte de él".

La entidad también tuvo unas palabras especiales para Rodrigo, jugador del equipo e hijo del fallecido, trasladándole todo su apoyo en estos difíciles momentos. "José Miguel deja una huella imborrable en Sporting Loriguilla. Su compromiso, su cariño y su forma de ser permanecerán siempre en nuestra memoria y en el corazón de esta gran familia", señalaron desde el club.

"Trasciende el ámbito deportivo"

El Ayuntamiento de Loriguilla también expresó públicamente sus condolencias a la familia y amigos de José Miguel López. En nombre de toda la corporación municipal, el consistorio lamentó una pérdida que trasciende el ámbito deportivo.

"Su inesperado y repentino fallecimiento no solo deja huérfano a uno de nuestros jugadores, también al equipo con el que tanto se había involucrado", señalaron desde el ayuntamiento, que quiso destacar igualmente la labor altruista desarrollada por José Miguel durante años.

Quienes compartieron con él su etapa en el Sporting destacan su cercanía con jugadores, técnicos y directivos, así como su implicación constante en el funcionamiento diario del club. Más allá de las tareas propias de delegado, era una figura siempre presente, dispuesta a colaborar y a contribuir al crecimiento de la entidad.