Loriguilla estrena el Parque SUR, un nuevo pulmón verde para el ocio y la convivencia vecinal

Loriguilla cuenta desde esta semana con un nuevo espacio verde destinado al ocio y la convivencia. El ayuntamiento inauguró este jueves el Parque SUR, una nueva zona de esparcimiento situada entre el parque de Los Naranjos y el nuevo trazado de la CV-374, en un acto que reunió a centenares de vecinos y vecinas.

La apertura del parque se convirtió en una auténtica fiesta familiar, con una amplia presencia de niños y niñas que pudieron disfrutar de actividades como pintacaras, música y diferentes sorpresas preparadas para la ocasión. La elevada asistencia llenó el recinto durante toda la tarde y sirvió para dar la bienvenida a uno de los nuevos espacios públicos del municipio.

La alcaldesa de Loriguilla, Montse Cervera, acompañada por miembros del equipo de gobierno, fue la encargada de descubrir oficialmente este nuevo parque. El nombre elegido, Parque SUR, responde al acrónimo de “Somos Un Referente”, una denominación con la que el consistorio pretende identificar este nuevo enclave destinado al encuentro vecinal y al disfrute al aire libre.

Ampliar zonas verdes

Durante el acto inaugural, Cervera destacó la apuesta municipal por ampliar las zonas verdes y mejorar los espacios de convivencia. “Estamos haciendo una Loriguilla mejor, con más espacios verdes, con más zonas de esparcimiento y con lugares pensados para toda la familia”, afirmó.

Loriguilla inaugura el nuevo Parque SUR con gran asistencia. / A. Loriguilla

La alcaldesa también quiso reconocer el trabajo de las personas y colectivos que han participado en la puesta en marcha de esta inauguración. “Muchas gracias a todas las personas que lo han hecho posible: al AMPA, a los trabajadores municipales, a las empresas colaboradoras y a todos los que habéis contribuido para que este día sea una realidad”, señaló.

El nuevo parque se suma así a la red de espacios públicos de Loriguilla con el objetivo de ofrecer nuevas áreas de recreo para las familias y mejorar el entorno urbano de esta zona del municipio. Su ubicación, junto al parque de Los Naranjos y próxima al nuevo trazado de la CV-374, permite además reforzar la conexión entre distintos puntos del casco urbano.

“Las mejores inversiones no siempre son las que más se ven"

En la parte final de su intervención, Cervera puso el foco en el impacto social de este tipo de actuaciones. “Las mejores inversiones no siempre son las que más se ven. Son las que consiguen que un niño quiera salir a jugar, que una familia pase más tiempo unida, que los vecinos se conozcan y que un pueblo siga siendo, simplemente, un pueblo”.