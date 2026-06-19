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Accesibilidad

La piscina municipal de Serra abrirá el 20 de junio con mejoras de accesibilidad completadas

La alcaldesa destaca la importancia de estas obras para convertir la piscina en un espacio más inclusivo y accesible para todas las personas

Piscina municipal de Serra.

Piscina municipal de Serra. / A. Serra

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Redacción Levante-EMV

Serra

La piscina municipal de Serra ya está preparada para el inicio de la temporada de baño, que arrancará este sábado, 20 de junio, y se prolongará hasta el próximo 30 de agosto, en horario de 11 a 20 horas. El ayuntamiento ha finalizado las tareas de puesta a punto de las instalaciones para garantizar que vecinos, vecinas y visitantes puedan disfrutar de un espacio en las mejores condiciones durante los meses de verano.

Paralelamente, continúan avanzando las obras de mejora de la accesibilidad del recinto. La nueva rampa de acceso está completamente finalizada al igual que el elevador de la piscina. Todo y las previsiones iniciales, los trabajos se prolongarán durante las próximas semanas con actuaciones a los vestuarios y a los baños, con el objetivo de completar la adecuación integral de las instalaciones.

Piscina municipal de Serra.

Piscina municipal de Serra. / A. Serra

Esta actuación cuenta con una inversión de más de 274.000 euros y se enmarca dentro del Pla de Inversiones de la Diputación de Valencia, una apuesta por la modernización de los espacios públicos y la mejora de la calidad de los servicios municipales.

Noticias relacionadas y más

"Espacio más inclusivo y accesible"

La alcaldesa de Serra, Alicia Tusón, ha destacado que “estas obras representan un paso muy importante para que nuestra piscina municipal sea un espacio más inclusivo y accesible para todas las personas. Queremos que cualquier vecino o vecina pueda disfrutar de estas instalaciones en igualdad de condiciones, con más comodidad y seguridad”.

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