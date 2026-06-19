Vilamarxant estrena paneles informativos en tiempo real para emergencias y turismo

El Ayuntamiento de Vilamarxant ha instalado 10 paneles digitales LED repartidos por distintos puntos del municipio con el objetivo de mejorar la comunicación con la ciudadanía y reforzar la difusión de información relacionada con la seguridad, las emergencias y la promoción turística.

Los nuevos dispositivos permitirán trasladar a vecinos y visitantes información actualizada sobre programas y protocolos de seguridad, planes de protección contra incendios, planes de emergencia y otros contenidos de interés público, además de servir como soporte para la difusión de recursos y atractivos turísticos del municipio.

La actuación ha sido posible gracias al 'Programa de ayudas urgentes dirigidas a mancomunidades de municipios afectados por los daños producidos tras la dana', dentro de la Actuación de Cohesión entre Destinos de la Comunitat Valenciana.

Uno de los paneles LED instalados por el Ayuntamiento de Vilamarxant. / A. Vilamarxant

Mensajes en tiempo real

Uno de los principales objetivos de esta iniciativa es reforzar la capacidad de respuesta y comunicación ante situaciones de riesgo. Los paneles permitirán emitir mensajes en tiempo real sobre fenómenos meteorológicos adversos, alertas de emergencia y recomendaciones preventivas, facilitando así que la población disponga de información inmediata cuando sea necesario.

Además, esta herramienta podrá complementarse con futuras campañas de sensibilización ciudadana sobre seguridad, prevención de incendios y autoprotección, así como con protocolos específicos de comunicación en situaciones de emergencia coordinados con las autoridades locales.