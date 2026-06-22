Llíria inicia los trámites para tener su propio Servicio Municipal de Arqueología

El Ayuntamiento de Llíria ha dado un paso para reforzar la protección y gestión de su patrimonio histórico tras aprobar en el pleno ordinario del 28 de mayo el inicio de los trámites para la creación del Servicio Municipal de Arqueología.

El acuerdo contempla solicitar a la Conselleria de Cultura el reconocimiento oficial de este servicios municipal e iniciar la búsqueda y habilitación de un espacio adecuado para el almacenamiento y depósito de materiales arqueológicos, requisito necesario para su futura puesta en marcha.

Durante el debate, el alcalde Paco Gorrea, destacó la importancia de la medida desde el punto de vista patrimonial y su vinculación con la tramitación de licencias urbanísticas. Por su parte, la concejala de Licencias, Consuelo Morató, explicó que la iniciativa se enmarca dentro del Decreto del Consell que regula las actuaciones arqueológicas en la Comunitat Valenciana. Según indicó, el objetivo es establecer una fórmula de colaboración con la Conselleria para que el ayuntamiento pueda asumir determinadas funciones que actualmente ejercen los servicios territoriales autonómicos.

Morató precisó que la delegación de competencias no afectaría a cuestiones relacionadas con Bienes de Interés Cultural (BIC), Bienes de Relevancia Local (BRL), actuaciones incluidas en planes generales de investigación ni asuntos vinculados al impacto ambiental o la transformación del territorio, ámbitos que seguirían siendo competencia directa de la Generalitat.

Interior de los baños árabes de Llíria. / Turisme Comunitat Valenciana

"La solicitud es el inicio para poder hacer una colaboración con la Conselleria, que siempre estará tutorizando las acciones y las autorizaciones de licencias y permisos de las funciones que ejerza este ayuntamiento", afirmó la edil, quien añadió que la futura firma de un convenio permitirá establecer los mecanismos de coordinación técnica entre ambas administraciones.

La propuesta salió adelante con los votos favorables de PSPV-PSOE, Compromís-MOVE y Vox, mientras que el Partido Popular optó por la abstención. Ni PP ni Vox intervinieron durante el debate del punto.

Agilizar la gestión patrimonial

La creación de un Servicio Municipal de Arqueología supone un salto cualitativo para la administración local. La normativa autonómica prevé que estos servicios puedan supervisar actuaciones arqueológicas, informar expedientes urbanísticos con afección patrimonial, colaborar en la protección de yacimientos y participar en la actualización de catálogos de bienes protegidos.

Se trata de una figura reservada a municipios que disponen de medios técnicos especializados y capacidad para gestionar adecuadamente el patrimonio arqueológico. Su reconocimiento corresponde a la Conselleria de Cultura y exige a la acreditación de personal cualificado e instalaciones adecuadas.

Para una ciudad como Llíria, considerada uno de los principales enclaves arqueológicos de la Comunitat Valenciana por la riqueza de su legado ibérico, romano y medieval, la puesta en marcha de este servicio podría traducirse en una gestión más ágil de los expedientes y una mayor capacidad municipal para intervenir en la conservación y estudio de su patrimonio histórico.